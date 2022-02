Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para esta segunda, 14

A semana começa com pensamento acelerado! Nesta segunda-feira, dia 14, Mercúrio, o planeta regente da comunicação, ingressa no signo de Aquário para favorecer os processos de racionalização. Mas engana-se quem pensa que o céu só quer papo cabeça: o astral também quer amar e está cheio de volúpia!

Expresse-se! A Lua ingressa no signo de Leão, evocando nobreza de sentimentos e muita manifestação do que é belo! Nada mal para o dia no qual celebra-se o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados em boa parte dos países ocidentais. A data é análoga ao nosso 12 de junho, estabelecido comercialmente por estar perto do dia de Santo Antônio, o casamenteiro.

Diz-se que São Valentim, o homenageado deste 14 de fevereiro, foi um bispo condenado pelo imperador Cláudio II, de Roma, no século III d.c., por desrespeitar um decreto imperial que impedia os casamentos de combatentes em batalhas. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Valentim, mas atribuem-se a esse misterioso bispo muitos milagres relacionados ao amor e aos casamentos.

Porém, há quem diga que a data de 14 de fevereiro foi estabelecida como “dia mais romântico do ano” pelo papa Gelásio, no ano de 496, como alternativa a uma celebração pagã, que ainda era muito popular nessa época: a Lupercália. Dedicada ao mito do deus-lobo Lupercus, a Lupercália tinha práticas tórridas e pouco ortodoxas.

Durante a festa, dedicada à fertilidade, os rapazes sorteavam nomes de garotas jovens com as quais poderiam namorar. E tem mais: era uma prática comum, como ritual de purificação para deixar as mulheres mais férteis, que elas fossem açoitadas, unindo dor e prazer, pelo bem do espírito e felicidade geral da nação.

Para quem ainda acha que os fetiches foram inventados na modernidade, é bem proveitoso resgatar passagens como essa da Roma Antiga. Com a conjunção entre Marte, regente do desejo sexual, e Vênus, regente do amor e dos relacionamentos, cada vez mais próxima no céu, fica como inspiração. E, caso haja dúvida sobre qual data é melhor para o amor – se 14 de fevereiro ou 12 de junho – fique com as duas!

Observe: ultrapassando os 90% de iluminação total, a Lua Crescente está quase chegando à fase Cheia. Depois do pôr do Sol, o nosso satélite natural estará próximo ao horizonte Leste e cruzará o céu em direção ao Oeste, nos fazendo companhia até pouco depois das 4h30 da madrugada da terça-feira, dia 15. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite estará próxima à longitude de Al Tarf, a estrela Beta que marca a pata ao Sul desse caranguejo mítico eternizado no céu.

Áries: seja espontâneo, ariano. Aproveite também para paquerar e seduzir, só tomando cuidado para não ir com muita sede ao pote.

Touro: cuide da sua vida íntima e não deixe que nada abale a sua confiança, taurino. Aproveite o momento para descansar em boa companhia.

Gêmeos: fale o que pensa, mas cuidado para não ser muito atrevido, geminiano. Elabore os pensamentos e busque mais conhecimento.

Câncer: cuide do que é seu, canceriano, e evite gastos desnecessários. Procure se agradar com algo barato e funcional.

Leão: você está magnético, leonino. Só tome cuidado para não acabar deixando de perceber os outros. Ouça mais antes de dar passos muito ousados.

Virgem: use a intuição, virginiano. Procure desenvolver seus dons psíquicos. Aliás, faça algo pelo seu bem estar emocional.

Libra: você está sociável, libriano. Aproveite para trocar ideias e estar com pessoas amigas. Só cuidado para não se deixar influenciar demais pelos outros.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. Aliás, o momento ajuda você a dar uma turbinada na carreira. Exerça a liderança.

Sagitário: veja e reveja os seus valores, sagitariano. Aliás, aproveite também para aprender com os outros. Boa hora para estudar.

Capricórnio: você está querendo virar páginas esses dias, capricorniano. Só tome cuidado para não ser radical nas decisões. Se precisar, peça opinião para alguém de confiança.

Aquário: procure fomentar boas parcerias, aquariano. Os seus relacionamentos também estão em destaque, então aproveite para estimular o diálogo.

Peixes: organize-se, pisciano. O dia pede foco. Cuide da sua alimentação e também da sua rotina.

