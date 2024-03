Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 4

Virginia Gaia 03/03/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Em uma semana que incentiva a depuração e a eliminação de entraves emocionais de todos os tipos, o primeiro dia útil chega querendo arrumar tudo, no melhor estilo workaholic de ser. Isso porque, nesta segunda-feira, dia 4, a Lua Minguante deixa o filosófico signo de Sagitário para adentrar no ambicioso e sistemático signo de Capricórnio.

Ao fazer essa mudança, a rainha da noite incentiva o olhar crítico e estratégico em relação a todos os temas voltados ao trabalho e à carreira. Mas isso não precisa, de maneira nenhuma, significar mau humor. Porque, afinal, tem coisa mais chata do que gente que chega de cara amarrada no escritório?

Contudo, é também sábio e bastante saudável que essa autorregulação do humor não acabe gerando, paradoxalmente, o comportamento oposto, tão popularizado ultimamente na febre dos especialistas em motivação. Em uma era na qual parecer pode ser mais importante do que ser, há quem tenha comprado uma espécie de combo que incentiva a performance da empolgação o tempo todo.

Em meio a tantos gurus, há quem pregue um tipo de religião que torna a felicidade absoluta uma ditadura. E ai de quem, por algum motivo, não consiga começar o dia soltando rojões e largando sorrisos a torto e a direito. Por incrível que pareça, já há quem fique de mau humor só de lembrar do coach do bom humor que vende a alegria forçada como fórmula mágica para “sair da zona de conforto”. E o faz como se isso fosse fácil e obrigatório para todo mundo, independentemente dos mais diversos contextos individuais coexistentes.

Então, nem tanto ao mar e nem tanto à terra: procure ser o mais gentil possível com você mesmo, saindo da cama em direção ao trabalho de maneira consciente e equilibrada. Até porque Mercúrio e Urano, os dois planetas regentes da informação e da comunicação, estão em harmonia, apontando aquelas pessoas que podem servir de bons conselheiros, mesmo que apenas para uma simples conversa.

No fim das contas, nada melhor do que um bom bate-papo para organizar as ideias e, com isso, elevar os ânimos!

Observe: a Lua Minguante ascende ao Leste com cerca de 30% de iluminação, chegando ao céu somente por volta da 1h de terça-feira, dia 5. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste cercada pelas estrelas que marcam o arco do mítico arqueiro celeste, como Kaus Australis, Kaus Media, Kaus Borealis e Polis, as estrelas Epsilon, Delta, Lambda e Mu, respectivamente, desse conjunto estelar.

Áries: planeje-se, ariano. É preciso pensar no futuro, sabendo lidar bem com as pessoas, de maneira racional e diplomática.

Touro: tenha fé e siga em frente, taurino. Procure agir de maneira bem embasada, estando também aberto a novos conhecimentos.

Gêmeos: saiba compartilhar bem os seus recursos e necessidades, geminiano. É hora de pedir apoio, mas de forma bem consciente.

Câncer: seja gentil com as pessoas, canceriano. O céu pede mais comunicação e empatia para começar a semana.

Leão: concentre-se melhor nas suas questões práticas, leonino. O céu pede mais organização e cuidado com a sua saúde.

Virgem: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, virginiano. É sempre bom pensar em alternativas viáveis para as suas ideias.





Libra: olhe para dentro e pegue leve com as pessoas mais próximas, libriano. O astral pede mais cuidado com a sua intimidade.

Escorpião: faça contatos produtivos e seja mais objetivo na sua comunicação, escorpiano. O céu incentiva você a trocar ideias

Sagitário: foque no que é essencial e lembre-se de que nem sempre é possível fazer tudo de uma vez só, sagitariano. O momento pede senso de prioridade.

Capricórnio: use a sua intuição de maneira sábia, capricorniano. É hora de você cuidar do seu corpo até para estar mais autoconfiante.

Aquário: cuide da sua espiritualidade e mantenha a mente serena, aquariano. O astral favorece os bons insights.

Peixes: esteja com pessoas que ajudam você a se desenvolver, pisciano. O momento pede mais qualidade do que quantidade nas suas interações sociais.

