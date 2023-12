Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta terça-feira, dia 19

Virginia Gaia 18/12/2023 - 21:40 Para compartilhar:

Conforme a semana que antecede o Natal avança, a Lua Crescente dá as caras, já que a rainha da noite chega à metade do corpo iluminado. Mais tarde, a Lua também muda de signo, ingressando em Áries, em plena terça-feira, dia do guerreiro planeta Marte. É assim que este dia 19 de dezembro chega para agitar os ânimos e apressar os compromissos.

Dessa maneira, com o calor do signo pioneiro do zodíaco, o céu pede mais ação e coragem para enfrentar a rotina. Então, sob ânimos exaltados, é preciso também ter calma, já que Mercúrio começa a dar a sua paradinha no céu para, daqui a pouco, iniciar o seu próximo ciclo de retrogradação , o último do ano, que dará o tom da virada do ano-calendário. Então, vale lembrar da máxima de que a pressa é inimiga da perfeição.

Por outro lado, também é preciso reforçar a necessidade de maior cuidado com falas afoitas e palavras fora de lugar. Calma! Será que tem certas coisas que é preciso falar mesmo? Se puder segurar um pouquinho para pensar melhor nas palavras, melhor. Pois a comunicação está no cerne das boas relações e das parcerias que realmente valem a pena.

Pois o que acontece nos próximos dias é tão e simplesmente um recesso, como acontece em todos os anos. Por isso, mais importante do que cumprir uma lista enorme de afazeres é dar conta de fazer tudo mantendo a cabeça em ordem. Afinal, não podemos esquecer que Saturno, o planeta regente de 2024 – de acordo com a astrologia caldaica – simboliza a responsabilidade, a estrutura e o desejo de estabilidade.

E não é porque o ano está acabando que se pode sair por aí fazendo tudo o que dá na telha, não é mesmo? É para ter iniciativa – coisa de Lua em Áries -, mas sem ser individualista! Afinal, a vida é um aprendizado e o Solstício está logo aí para lembrar da época do ano em que a coletividade e a solidariedade devem reinar para trazer a luz!

Observe: a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol, com pouco mais da metade do corpo iluminado. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível quase até a 0h30 da madrugada da quarta-feira, dia 20, quando passará da linha do horizonte. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural também estará alinhado a Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso.

Áries: você está cheio de energia, ariano. Só tenha cuidado para não acabar se empolgando demais e perder o foco.

Touro: vá com calma, taurino. É preciso estar atento ao entorno para tomar decisões melhores e mais conscientes.

Gêmeos: é hora de estar em diversos lugares, mas também tomar cuidado com a escolha de companhias, geminiano. O céu pede para você escolher melhor as suas companhias.

Câncer: planeje-se, canceriano, mas também saiba pegar leve com você mesmo. Dê atenção e tenha foco na sua carreira.

Leão: saiba ouvir opiniões diferentes sobre o mesmo tema, leonino. É fundamental que você consiga ser flexível e receptivo.

Virgem: veja e reveja as coisas e evite decisões radicais, virginiano. O céu pede mais calma para poder virar páginas em definitivo.

Libra: dê atenção às pessoas e fomente o diálogo, libriano. O céu pede mais equilíbrio para você se relacionar.





Escorpião: cuide do seu dia a dia, escorpiano. É preciso organizar a agenda, mas sem se afobar em dar respostas rápidas.

Sagitário: é hora de ser espontâneo, mas saber também rever as suas atitudes, sagitariano. O astral pede mais atenção também às suas necessidades pessoais.

Capricórnio: o astral está mais introspectivo para você, capricorniano. O momento pede para que você seja mais seletivo e dê atenção à sua intimidade.

Aquário: cuidado com possíveis mal entendidos, aquariano. O céu pede para você investir na sensibilidade até para que você tenha uma comunicação mais sutil.

Peixes: tenha foco, pisciano. O momento pede mais direcionamento para as suas necessidades e recursos pessoais.

