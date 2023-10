Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta terça, 3 de outubro

Você é uma pessoa multitarefa? Por mais que o termo esteja na moda, a capacidade de lidar com várias atividades ao mesmo tempo, como tudo na vida, tem seus benefícios e também os seus malefícios. Então, nesta terça-feira, dia 3, o astral incentiva a execução múltipla, mas com inteligência e serenidade.

Isso acontece porque a Lua Cheia ingressa no signo de Gêmeos, domínio zodiacal marcado pelas múltiplas possibilidades. Nesse meio tempo, a rainha da noite também engata uma tensão com o estrategista Saturno, planeta que, de acordo com a metafísica astrológica, costuma cobrar pela produtividade e pelo esforço pessoal. Assim, a disposição emocional para abraçar o mundo e querer fazer tudo ao mesmo tempo parece estar dada no contexto do astral.

Junta-se a isso tudo também o fato de que teremos o mental planeta Mercúrio, nos últimos graus do trabalhador signo de Virgem, formando um harmônico trígono com o profundo e transformador Plutão, e temos o momento perfeito para aqueles obcecados por resultados. Então, cuidado: é importante ser produtivo, mas sem acabar se desgastando em demasia!

Nesses tempos nos quais transtornos ligados ao ambiente de trabalho, como a síndrome de burnout, estão cada vez mais frequentes, é preciso atentar-se para os próprios limites. E isso sem falar no uso abusivo – sem a devida orientação médica -, de fármacos usualmente prescritos para quem tem algum distúrbio relacionado à hiperatividade. Pois, sim, há estudos que relatam o crescente uso dessas substâncias, sem a prescrição por um especialista, por quem quer supostamente trabalhar melhor. As más consequências disso, certamente, aparecerão no longo prazo.

Então, é fundamental aproveitar o lado positivo de todo esse contexto para fazer mil coisas, mas com mais consciência e sem se cobrar para além da conta. Ser multitarefa é uma qualidade e tanto, mas isso não pode se sobrepor à saúde! Mais uma vez, vale lembrar das lições do Sol libriano: a luz está no equilíbrio!

Observe: com cerca de 70% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 23h, ficando visível depois até o amanhecer da quarta-feira, dia 4. Nos domínios da Constelação de Touro, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada também a Tabit, a estrela Pi da Constelação de Órion.

Áries: organize os seus pensamentos e tenha cuidado com a pressa, ariano. É preciso organizar as palavras e equilibrar a sua comunicação.

Touro: tenha senso de prioridade, taurino. O céu ajuda você a olhar para novas possibilidades de ganhos, mas é importante saber onde e no que você deve se concentrar.

Gêmeos: use o carisma elevado ao seu favor, geminiano. É importante que você também cuide do seu corpo na medida certa.

Câncer: preste atenção no seu entorno e perceba tudo na sutileza, canceriano. É importante que você também consiga descansar a mente e dormir bem.

Leão: valorize as companhias e os ambientes que permitam que você seja você mesmo, leonino. É hora de valorizar os amigos verdadeiros.

Virgem: faça planos, mas não perca a capacidade de se adaptar às mudanças, virginiano. É preciso ser obstinado, mas flexível ao mesmo tempo.

Libra: esteja aberto a novos conhecimentos, libriano. É sempre hora de ouvir e absorver conhecimentos com quem é mais velho ou mais experiente.





Escorpião: o céu traz muita profundidade e capacidade extra para que você consiga olhar para além da superfície, escorpiano. Então, transforme o que precisa ser mudado!

Sagitário: amplie a sua capacidade de se comunicar para entender e sem entendido, sagitariano. É importante que você consiga trocar com as pessoas à sua volta.

Capricórnio: concentre-se no seu dia a dia e tenha cuidado para não se cobrar em demasia, capricorniano. É hora de você cumprir tarefas, mas sem se desgastar.

Aquário: seja criativo e mantenha o bom humor, aquariano. O céu traz inspiração extra para você encontrar novas soluções para antigos problemas.

Peixes: dê atenção às suas questões íntimas, pisciano. É fundamental que você olhe para o que é prioridade na sua vida pessoal.

