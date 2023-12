Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta terça, 26

Virginia Gaia 26/12/2023 - 8:48 Para compartilhar:

É Lua Cheia e a rainha da noite resolveu presentear seus súditos, aqui na Terra, com um espetáculo que vale a pena ser visto! Nesta terça-feira, dia 26, a contagem regressiva para a virada de ano será embalada pelo ápice lunar, que acontece no signo de Câncer para reforçar o aspecto sentimental desse rico período do ano.

Assim, o dia historicamente regido pelo planeta Marte, de acordo com a magia dos antigos caldeus, ganha ares de nostalgia e também de familiaridade. Dessa maneira, ficam favorecidas todas as ações e iniciativas que estimulem a sensação de aconchego. Afinal, quem não gosta de um bom colo?

Também em bom aspecto com Júpiter e Saturno, a Lua Cheia canceriana ainda incentiva o contato com as pessoas mais velhas ou vividas, o que cai como uma luva para esse período tão propício às revisões de todos os tipos. O que foi bom ao longo de 2023? O que precisa melhorar em 2024? Na vida, nada substitui a experiência!

Alinhada à Lua em seu ápice – ou, em linguagem mais técnica, na mesma longitude – estará Propus, a estrela Eta da Constelação de Gêmeos. Sinalizando o pé de Castor, o irmão mortal do imortal Pollux, Propus tem simbolismo atrelado à habilidade de comunicar-se de maneira sábia. Mais do que belas palavras, Propus lembra como o que se fala tem a capacidade de deixar legados duradouros, para o bem ou para o mal.

Então, vale aproveitar o embalo do Mercúrio em movimento retrógrado aparente e o clima de conclusão de ciclo para revisar conversas e contatos. Se alguma fala ou contato passou meio áspero nesse último ano, ainda dá tempo de corrigir antes de chegar a 2024. Lembre-se: é sempre bom deixar para trás os mal entendidos!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu de Leste a Oeste ao longo da madrugada. Bem na divisa entre a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) e a Constelação de Gêmeos, a rainha da noite estará alinhada a Propus, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado aos míticos irmãos zodiacais. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também se aproxima gradualmente de Tejat, a estrela Mu da mesma constelação, ficando visível até o nascer do Sol, na quarta-feira, dia 27.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: dedique-se às atividades mais simples, ariano. É importante estar próximo de quem você mais gosta e confia.

Touro: fale o que pensa, mas seja gentil com as palavras, taurino. É hora de você buscar mais compreensão para ser compreendido.

Gêmeos: tenha foco e evite o descontrole das finanças, geminiano. O momento pede mais concentração no que é essencial.

Câncer: o seu carisma está em alta, canceriano. Além disso, você está com a sua sensibilidade exacerbada, então pegue leve!

Leão: aproveite esses dias para cuidar mais do seu bem-estar em um sentido amplo, leonino. O céu pede também mais reflexão.

Virgem: veja os amigos e esteja junto às pessoas, virginiano. É importante que você construa laços firmes e duradouros.

Libra: o astral favorece as atividades sociais, libriano. Procure agir com independência, buscando se posicionar de maneira amável.





Escorpião: o céu pede mais reflexão sobre as suas metas e valores pessoais, escorpiano. É hora de você se dedicar ao seu crescimento pessoal.

Sagitário: vença os seus medos e não se intimide com temas tabu, sagitariano. É importante transformar-se.

Capricórnio: seja justo e invista nas amizades e parcerias certas, capricorniano. É hora de você saber quem está efetivamente ao seu lado.

Aquário: cuide da sua saúde com atividades simples e prazerosas, aquariano. O momento ajuda você a organizar a vida.

Peixes: divirta-se, pisciano. Só tenha cuidado para não acabar se excedendo, já que o dia está bastante favorável ao prazer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias