Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta terça, 2

Vamos ao primeiro dia útil de 2024? Saiba que, caso você ainda precisasse de algum sinal de que o ano começou com o pé direito, o céu está generoso. Nesta terça-feira, dia 2, o astral ajuda quem precisa colocar a vida em ordem para encontrar mais equilíbrio no ano que está só começando.

Ao longo da noite, Mercúrio, o planeta mensageiro dos deuses, muda sua direção aparente para dar fim ao ciclo de retrogradação que havia começado no final do ano passado. No signo de Sagitário, esse pequeno planeta rochoso ajuda a identificar quais crenças devem ou não ser alimentadas. Então, se alguma das suas promessas de ano-novo incluiu a de alimentar determinada mentalidade que vá ajudá-lo a chegar mais próximo aos seus objetivos, já é hora de botar isso em prática.

Aliás, vale lembrar que Mercúrio está, neste momento, de mãos dadas com Marte, o impulsivo planeta patrono da ação e da guerra. Então, nessa linguagem celeste, é como se o universo mostrasse que é necessário entender a mente e mudar padrões de pensamento até para que se consiga agir de maneira mais assertiva. E mais do que isso: controlando a ansiedade, esse mal parece ganhar cada vez mais espaço na vida moderna.

Nesse embalo, a Lua Cheia avança pelo signo de Virgem, concluindo a sua passagem pelo mais organizado e sistemático signo zodiacal para, mais à noite, ingressar no ponderado signo de Libra. Com isso, o céu também lembra, especialmente para quem já voltou ao trabalho, que a vida precisa de equilíbrio. Pois, afinal, é necessário saber dosar o tempo e a dedicação para cada área: todas, sem exceção.

Então, trabalhar é tão importante quanto se divertir, cuidar da saúde e separar um tempo para namorar e se dedicar à família. Com isso em mente, vale perseguir esse norte para realizar muita coisa ao longo do ano, sem desespero e com mais serenidade.

Comece 2024 com o pé direito!

Observe: com aproximadamente 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 23h30, ficando depois visível até o nascer do Sol, na quarta-feira, dia 3. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também ficará alinhada a Nodus I, a estrela Zeta da boreal Constelação de Draco que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil observação no Hemisfério Sul.

Áries: comece o ano fomentando boas parcerias, ariano. É importante evitar a ansiedade e comunicar-se com destreza.

Touro: dê atenção aos detalhes e não deixe de aprender com as pessoas à sua volta, taurino. É fundamental saber lidar com temas cotidianos.

Gêmeos: seja criativo, mas tenha calma ao expor suas ideias, geminiano. É importante que você busque ter mais foco na forma como você aplica os seus talentos.

Câncer: procure fomentar o bem-estar interno, canceriano. O céu pede mais equilíbrio na sua vida íntima.

Leão: evite o excesso de pensamentos, leonino. É preciso ter foco e saber o que precisa ser feito e comunicado.

Virgem: comece o ano dando atenção às suas finanças, virginiano. O momento pede senso de prioridade e organização dos seus recursos.





Libra: você está com a sua energia e o magnetismo pessoal em alta, libriano. É importante que você também faça bom uso da intuição.

Escorpião: o dia abre espaço para a reflexão, escorpiano. Ótimo momento para a autoanálise. Procure também cuidar da qualidade do seu sono.

Sagitário: esteja com as pessoas que você gosta, mas evite o excesso de exposição, sagitariano. O céu pede mais foco e seletividade.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. É hora de você dar passos mais firmes, pensando nos frutos a longo prazo.

Aquário: veja e reveja as suas crenças, aquariano. O momento pede mais atenção também às possibilidades de aprimoramento pessoal.

Peixes: o astral promete transformação para você, pisciano. Procure olhar para você mesmo, dando atenção às suas relações mais íntimas.

