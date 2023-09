Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta terça, 12

O penúltimo dia de Lua Minguante tem a rainha da noite, já ausente do céu noturno, completando sua passagem pelo signo de Leão. Assim, nesta terça-feira, dia 12, o astral ajuda a processar questões individuais dentro dos aspectos relacionais.

Toda essa reflexão poderosa acontece também porque a rainha da noite engata uma tensão com o patrono da inovação social, Urano, depois de passar a noite agarrada com Vênus, o brilhante regente dos relacionamentos. Afinal, quem combina com você? Qual é a sua turma? É sempre válido lembrar que, mais do que declarações acaloradas de amor, o que constrói relacionamentos sólidos é o dia a dia.

Vale rememorar, então, que a patrona das marés ingressará no signo de Virgem, na quarta-feira, dia 13, para que, depois, a Lua Nova virginiana aconteça na próxima quinta-feira, dia 14. Por isso, vale aproveitar que o segundo dia útil da semana é historicamente dedicado ao planeta regente da ação, Marte, desde os tempos dos antigos magos caldeus, para pensar e repensar nas atitudes individuais que podem tornar as relações melhores.

E isso vale para todo tipo de relacionamento, o que inclui as amizades. Pois amizade é também um tipo de amor, não podemos esquecer disso. E é na rotina, nos detalhes do cotidiano, que muitas amizades e muitos amores florescem. Aliás, destaca-se: a temporada do Sol em Virgem, que vai até o próximo dia 23, é a fase da colheita, quando é hora de selecionar os melhores frutos, que são resultado de uma semeadura bem feita.

Pois, para além do solo fértil e dos grãos que nutrem o corpo, a vida é feita de relações que são semeadas com sentimentos e alimentam a alma!

Observe: praticamente ausente do céu noturno, a Lua Minguante já está com menos de 5% de iluminação, ascendendo ao Leste quase ao mesmo tempo que o Sol, ambos em meio à Constelação de Leão. Para quem quiser observar os planetas visíveis a olho nu, vale tentar localizar Marte que, estará próximo ao horizonte Oeste e em meio à Constelação de Virgem, por alguns minutos, depois do pôr do Sol. Saturno, nas dependências da Constelação de Aquário, estará visível madrugada adentro, cruzando quase todo o céu, de Leste a Oeste. Júpiter, por sua vez, ascende ao Leste por volta das 22h, em meio à Constelação de Áries, podendo ser visto até o amanhecer da quarta-feira, dia 13.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, ariano. Mantenha o bom humor e aja com serenidade.

Touro: esteja com as pessoas mais íntimas e não deixe de cuidar do seu bem-estar pessoal, taurino. É fundamental que você cultive paz em família.

Gêmeos: direcione os seus pensamentos de forma produtiva, geminiano. É preciso ser racional e manter a concentração.

Câncer: use o seu tempo e todos os seus recursos com inteligência, canceriano. É possível ser multitarefa sem, no entanto, acabar se perdendo em meio a tantas atividades.

Leão: expresse os seus sentimentos com franqueza, leonino. É importante entender a si mesmo e também aos outros.

Virgem: cuide da sua espiritualidade e de questões sutis na sua vida, virginiano. É importante ter um tempo para você e para a sua reflexão.

Libra: pense no futuro sem, no entanto, abrir mão do presente, libriano. O céu pede mais assertividade nas suas ações.





Escorpião: planeje-se, escorpiano. É preciso assumir responsabilidades e ser bem criterioso sobre o que eleger como prioridade.

Sagitário: ouse um pouco, sagitariano, mas tenha o cuidado para não exagerar nas coisas. É hora de você aprender coisas novas.

Capricórnio: compartilhe decisões difíceis com quem você confia, capricorniano. É sempre melhor ter as pessoas ao seu lado nas horas críticas.

Aquário: dê atenção às pessoas e exerça a empatia, aquariano. É importante que você mantenha relações de troca mútua.

Peixes: cuide da sua saúde nas pequenas coisas, pisciano. É preciso cultivar hábitos mais saudáveis até para estar mais disposto para o trabalho.

