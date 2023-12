Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta sexta, 22

Virginia Gaia 22/12/2023 - 0:15 Para compartilhar:

Celebre a luz, pois o Sol é invencível! Nesta sexta-feira, dia 22, o dia homenageia a força e a pujança do astro-rei, a estrela central do nosso sistema planetário, sem o qual a vida aqui na Terra não existiria. Isso porque, depois da noite mais longa do ano, no Hemisfério Norte, e da mais curta, no Hemisfério Sul – em um fenômeno astronômico conhecido como Solstício – o Sol amanheceu nos domínios do signo de Capricórnio.

Nas áreas geográficas acima do Equador, diversas culturas celebravam o renascer desse corpo quente que nos fornece energia. E vale lembrar que, junto com esse renascimento, tem início também a estação mais fria do ano, fazendo com que a vida social ficasse restrita, assim como a prática da agricultura. E foi assim que o mito de Capricórnio ganhou força, em uma tradição que vem desde a Suméria, berço da civilização e da vida sedentária, passa pela Grécia Antiga, ganha toda a Europa, até cruzar o oceano, chegando ao novo mundo com as grandes navegações.

Aqui, ainda que as estações estejam trocadas, a adesão ao calendário gregoriano fez com que a cultura típica dessa época permanecesse a mesma. Até porque, como a data de nascimento de Jesus é incerta até os dias de hoje, é consenso entre historiadores que a escolha do 25 de dezembro foi feita pela Igreja para coincidir com as festividades pagãs que aconteciam, em diversas culturas da Antiguidade, junto a esse fenômeno que é tão físico quanto simbólico.

Além daquele que é considerado representante divino na Terra, entre os cristãos, os dias próximos ao Solstício também celebravam o nascimento de Hórus, Mitra, Tamuz e muitos outros deuses ou filhos divinos. Entre os romanos, era época da Saturnália, festa dedicada a Saturno, o deus da renovação e da transformação. Já os celtas celebravam o Yule, festividade cujo símbolo máximo era o pinheiro, pois é a única árvore que resiste ao frio rigoroso daquela região nesta época do ano.

Por isso, o Natal é uma festa que supera religiões e até culturas específicas. Porque, independentemente da sua crença – ou até da ausência dela – vale reverenciar de forma ecumênica o Sol. Afinal, até o momento, não sabemos de outra estrela na imensidão do cosmos que tenha em sua órbita um planeta cheio de vida para reverenciá-lo! Como diriam os romanos ao vê-lo nascer no horizonte: Solis Invictus!

Observe: com aproximadamente 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até pouco depois da 2h da manhã do sábado, dia 23. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando também alinhada a Achird, a estrela Eta da Constelação de Cassiopeia.

Áries: faça as coisas no seu tempo, mas sem perder o foco, ariano. É preciso saber usar bem os recursos que você tem.

Touro: você está sensível, taurino. Aproveite isso tudo para perceber melhor o entorno e, inclusive, lidar melhor com as pessoas.

Gêmeos: procure dormir bem para estar descansado, geminiano. É preciso evitar os excessos e os desgastes desnecessários.

Câncer: divirta-se, canceriano, mas tome cuidado com as distrações. É preciso saber agir com sabedoria e estratégia.

Leão: é hora de pensar no longo prazo, leonino. Procure estar junto às pessoas que você gosta, mas preserve a sua individualidade.

Virgem: aventure-se, mas não exagere, virginiano. É preciso aprender com o entorno, com as pessoas e situações.

Libra: o céu traz profundidade para você, libriano. É hora de você buscar mais clareza para tomar decisões, evitando os radicalismos.





Escorpião: seja justo e procure equilibrar as suas necessidades com as demandas alheias, escorpiano. É preciso saber ouvir.

Sagitário: esteja atento ao seu cotidiano e evite assumir mais compromissos do que consegue dar conta, sagitariano. O momento pede para você ter foco também na sua saúde.

Capricórnio: o Sol amanhece no seu signo, capricorniano! Celebre sendo mais assertivo sobre o que você quer, usando bem a sua criatividade.

Aquário: dê atenção às pessoas mais próximas e também aos assuntos domésticos, aquariano. O céu pede mais atenção ao seu universo interno.

Peixes: comunique-se com destreza, pisciano. É importante resolver uma coisa de cada vez, prestando atenção no que os outros têm a dizer.

