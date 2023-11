Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 6

Virginia Gaia 06/11/2023 - 0:17 Para compartilhar:

A semana começa com o desejo de colocar a vida em ordem, processar as coisas e olhar tudo com mais profundidade. Mas não pense que essa ideia de organização significa que o astral esteja mais morno. Aliás, muito pelo contrário: o céu está cheio de vontade de mergulhar de cabeça nas possibilidades de melhorar e aprimorar até o que já parece bem feito!

Nesta segunda-feira, dia 6, o retorno do feriado tem a Lua Minguante ingressando no trabalhador signo de Virgem, o que ajuda quem se dedica com esmero. Mais do que fazer com cuidado e vontade de dar o seu melhor, a Lua virginiana também leva o olhar para as coisas mais simples da vida. Simples, porém fundamentais. E é assim que o primeiro dia útil vem com tudo para mostrar que é sempre possível melhorar, seja em que área for.

Até porque o céu está cheio de significado e não quer brincadeira. Ainda neste dia 6 do penúltimo mês de 2023, o mental planeta Mercúrio, atualmente de passagem pelo signo de Escorpião, engata um harmônico trígono com o sensorial Netuno, que está nas águas mutáveis do signo de Peixes. Com isso, o astral favorece a inspiração artística, os pressentimentos intuitivos e tudo que remete à solvência do ego.

Mas não é só! Junto a tudo isso ainda tem o brilhante e sedutor Vênus, em Virgem, também formando um ângulo equivalente a um dos lados de um triângulo equilátero com o sexual e profundo Plutão, em Capricórnio. Dessa maneira, o astral valoriza o poder do mínimo e do específico, mas que pode significar o máximo, especialmente na hora de construir relações mais sólidas e saudáveis.

Por isso, tome tento: esse céu não é para os fracos. Então, vale a pena pedir conselho à Lua, a eterna patrona das emoções, que ficará oposta ao sisudo Saturno, para que amoleça os corações na medida certa. Nem mais nem menos, é para amar com senso de realidade e sonhar com o gozo dos deuses!

Observe: com aproximadamente 30% de iluminação, a Lua Minguante surge no horizonte Leste, depois das 2h da manhã da terça-feira, dia 7, ficando depois visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Alula Borealis, a estrela Nu da Constelação da Ursa Maior.

Áries: faça as coisas com critério e só tenha cuidado com a ansiedade, ariano. O astral pede disciplina e tranquilidade.

Touro: faça as coisas do seu jeito, taurino. Aproveite o seu poder de persuasão em alta para convencer as pessoas do que você quer.

Gêmeos: cuide da sua intimidade, geminiano. O céu está sensível, então é importante que você consiga estabelecer uma boa conexão interna.

Câncer: é hora de prestar atenção ao que acontece no seu entorno, canceriano. Busque entender melhor as pessoas para poder agir de maneira mais assertiva.

Leão: é preciso manter o foco, leonino. Valorize o que você tem de melhor e evite o desperdício de recursos.

Virgem: use a sensibilidade e a intuição a seu favor, virginiano. O céu traz um toque de magia para você, mas é preciso evitar as ilusões.

Libra: olhe para dentro, libriano. O astral pede menos superficialidade e mais engajamento com suas questões mais sutis.





Escorpião: preste atenção nas pessoas, escorpiano. O astral favorece os relacionamentos e as amizades, mas é preciso saber quem é quem.

Sagitário: pense no longo prazo e faça boas alianças, sagitariano. É hora de olhar para os seus planos e pavimentar o caminho em direção ao seu futuro.

Capricórnio: seja flexível e esteja aberto às novidades, capricorniano. É hora de ouvir as pessoas mais experientes.

Aquário: não tenha medo de mudar, aquariano. É hora de deixar algumas coisas para trás para poder fazer acontecer o seu futuro.

Peixes: dê atenção às pessoas e tome cuidado para não acabar cobrando demais nos seu relacionamentos, pisciano. Valorize para ser valorizado.

