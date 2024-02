Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 5

Virginia Gaia 04/02/2024 - 22:24 Para compartilhar:

Quem tem medo da auto investigação que leva à transformação de si mesmo? Nesta segunda-feira, dia 5, o astral chega com um convite a um processo essencial, mas que muita gente deixa de lado. Em uma era na qual valoriza-se cada vez mais a imagem, o céu deste início de semana requer mais profundidade.

A Lua Minguante avança pelo signo de Sagitário, já pouco iluminada, para daqui a pouco chegar ao período no qual se dará sua ausência mensal no céu, sinal de que a Lua Nova está se aproximando. Contudo, nesse meio tempo, o astral tem mais novidades para adensar o clima, requerendo um olhar para além da superficialidade. Pronto para questionar mais do que simplesmente achar explicações rasas, o momento promete insights poderosos.

O grande incentivo ao questionamento depurado se dá pelo ingresso do planeta Mercúrio no signo de Aquário, onde o mensageiro dos deuses logo encontrará o patrono do submundo, Plutão. Assim, o astral abre espaço para os recados que vêm lá do fundo da alma, do inconsciente e das camadas mais profundas do que constitui a parte mais sutil do ser humano. E é nesse processo que se pode encontrar os maiores tesouros.

Quanto você está aberto a rever questões que parecem estar pacificadas e bem resolvidas? E, especialmente, admitir para si mesmo que há pontos que precisam ser superados? De qualquer forma, é preciso ter em mente que ninguém consegue se sentir confortável, se não consegue expressar sua essência ao mundo.

Afinal, por trás de ações, atitudes e comportamentos funcionais, que se manifestam no dia a dia, há sempre uma alma cheia de camadas de complexidade. E é por esse motivo que a vida precisa de espaço para olhar para si, jogar luz ao inconsciente, e abrir espaço para manifestar atitudes que estejam consonantes com um novo eu! Viver significa iluminar continuamente a própria essência, dia após dia, para dar à luz a melhor versão de si mesmo, sempre.

Observe: a Lua Minguante chega tarde no céu, ascendendo ao Leste somente na madrugada da terça-feira, dia 6, depois das 2h da manhã. Com menos de 20% do corpo iluminado, a rainha da noite estará próxima à divisa entre a Constelação do Serpentário e a Constelação de Sagitário. Ao lado de Shaula e Sargas, as estrelas Lambda e Theta, respectivamente, da Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural ainda ficará ao longo desse período alinhado a Etamin, a estrela Gama da boreal Constelação de Draco (“O Dragão”), de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Áries: o dia promete empolgação, ariano. Contudo, vá com calma, pois é preciso também evitar as decisões e opiniões equivocadas ou muito acaloradas.

Touro: não tenha medo de encarar questões profundas e íntimas, taurino. O céu pede para que você consiga mergulhar nas suas questões, mas sem se precipitar.

Gêmeos: você está profundo e bastante sensível, geminiano. Procure sentir melhor o entorno antes de tomar decisões radicais.

Câncer: pegue leve neste início de semana, canceriano. É importante dar um passo de cada vez, seguindo o fluxo natural das coisas.

Leão: você está inspirado e cheio de novas ideias, leonino. No entanto, é preciso tomar cuidado para não acabar atropelando os outros.

Virgem: olhe para dentro, virginiano. O dia promete profundidade e traz reflexões poderosas para você poder lidar melhor com suas questões mais íntimas.

Libra: seja econômico com as palavras e preste atenção nos que as pessoas dizem a você, libriano. É preciso saber lidar com diferentes pontos de vista.





Escorpião: organize as suas finanças e todos os seus recursos materiais, escorpiano. É hora de você se preparar para colher os frutos do seu esforço, lá na frente.

Sagitário: use a sua intuição para agir de maneira mais assertiva, sagitariano. O astral pede mais sensibilidade e também mais energia para fazer acontecer.

Capricórnio: capriche na análise interna, capricorniano. Procure cultivar boas energias para começar a semana com tudo.

Aquário: seja flexível com as pessoas à sua volta, aquariano. É hora de dar espaço à diversidade de visões de mundo, aprendendo com os seus contatos e amigos.

Peixes: é hora de pensar na carreira e crescer aos poucos, pisciano. Fala planos para o futuro, sendo ambicioso na medida certa.

