Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 26

Depois do fim semana no qual o ápice da Lua Cheia incentivou o descanso e o bem-estar, esta segunda-feira, dia 26, pede mais foco para que os próximos dias possam ser produtivos e, ao mesmo tempo, saudáveis. Então, é preciso lembrar que o melhor dos mundos é quando podemos conciliar diferenças e eliminar disparidades.

Ainda na fase Cheia, a Lua avança pelo signo de Libra. Ingressando nos domínios zodiacais da balança, a rainha da noite pede mais equilíbrio e ponderação para começar a semana também evocando mais profundidade. Em harmonia com o poderoso Plutão, a patrona das marés lembra que liderar, gerir e controlar são verbos que precisam ser expressados com ações na medida certa.

Porque, na vida, ninguém controla nada e isso vale até para os cargos mais altos e com maior responsabilidade. Por isso, chefes e líderes de verdade entendem suas limitações e procuram trabalhar tudo isso de maneira racional, sem explosões injustificadas. Afinal, gestão é muito mais do que dar ordens, e produtividade é algo que não acontece em função de cobranças cada vez maiores.

Em uma era cada vez mais conectada e propensa às dispersões de todos os tipos, é preciso ser humano com as pessoas, antes de qualquer coisa. E isso vale especialmente para quem está no topo da pirâmide. Pois estabelecer metas e cobrar resultados faz parte do jogo, mas não pode se tornar algo que ultrapasse os limites da sanidade.

Então, vale aproveitar essa temporada do Sol pisciano abraçado ao responsável Saturno para lembrar que, na vida em sociedade, a linguagem dos negócios precisa das cifras, mas as pessoas não podem ser vistas somente como números. Afinal, com saúde não se brinca!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste depois das 20h, cruzando o céu em direção ao Oeste ao longo da madrugada, sendo posteriormente encoberta pela luz solar, ao amanhecer. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite estará próxima de Zaniah, a estrela Eta desse conjunto estelar, ao passo em ficará também na mesma longitude de Tureis ou Aspidiske, a estrela Iota da austral Constelação de Carina (“A Quilha”).

Áries: busque atuar com moderação, ariano. É hora de promover o diálogo e estar antenado em relação às pessoas à sua volta.

Touro: mantenha o foco e evite dispersões, taurino. O céu pede mais organização para resolver as questões cotidianas.

Gêmeos: seja criativo e comunique-se com destreza, geminiano. É preciso saber endereçar as suas ideias para as pessoas certas.

Câncer: invista na sua sensibilidade para lidar melhor com as pessoas, canceriano. É fundamental que você esteja atento às questões mais sutis.

Leão: preste atenção no entorno e pense bem nas palavras, leonino. O céu pede mais cuidado para que você entregue as mensagens certas para as pessoas certas.

Virgem: administre bem os seus recursos, virginiano. O astral pede que você consiga manter o foco e, ao mesmo tempo, ser produtivo.

Libra: use a intuição para poder ousar mais, libriano. O astral pede mais autoconfiança e expressão das suas necessidades.





Escorpião: o astral está sensível, escorpiano. Procure dar atenção às pessoas, mas sem deixar de olhar para dentro.

Sagitário: circule pelos mais variados ambientes, sagitariano. É preciso ser autêntico, mas sem perder o jogo de cintura.

Capricórnio: planeje-se para lidar com todas as questões que precisam ser resolvidas, capricorniano. Lembre-se de que é preciso saber liderar com sabedoria.

Aquário: invista no conhecimento e esteja aberto a novas ideias, aquariano. É preciso ser flexível e ouvir opiniões diversas.

Peixes: o astral está cheio de profundidade para você, pisciano. Olhe para dentro e tome decisões com mais consistência.

