Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 22

Esta segunda-feira, dia 22, chega como coração de mãe, pedindo colo, empatia e comprometimento com as pessoas. Pois tem coisa melhor do que saber que há gente que se preocupa com gente de todos os tipos? Pois é assim que o astral está: convocando quem é gente fina, pois é gente como a gente!

No embalo da temporada do Sol no signo de Aquário, o astral está amigável e evoca as amizades verdadeiras. E, se não puder ser amigo de verdade, que seja pelo menos verdadeiro ao não forçar a amizade. Entendeu? Então, mais do que repetir fórmulas clichês sobre como devemos tratar e administrar pessoas e recursos humanos, é preciso preservar o capital humano para tornar a vida humana mais próspera em seus recursos.

Porque não adianta só trocar as coisas de lugar quando a vida não sai do lugar comum. Cada pessoinha nesse universo merece um lugar quentinho no coração de alguém a quem poderá chamar de seu. E é assim que até a pessoinha mais simplória torna-se singular, rica e sofisticada, ao ser um gigante para quem sabe amar e cuidar.

Com a Lua Crescente se engrandecendo para virar Lua Cheia ainda esta semana, a rainha da noite ingressa no signo de Câncer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural, patrono dos mares da emoção, engata uma tensão com o sonhador Netuno e com o relacional planeta Vênus, sendo que este último está prestes a ingressar no compromissado e exigente signo de Capricórnio. Por isso, é preciso lembrar que quem gosta de verdade se compromete e honra com a palavra.

Nessa vida cheia de idas e vindas, preocupar-se com quem cruza o destino e ganha mais espaço do que simplesmente ir e vir é digno de nota. Mas não deveria ser assim. Sentir e cuidar está na essência do devir.

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, e ficará visível até quase às 3h30 da manhã da terça-feira, dia 23. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará praticamente na divisa entre a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) e a Constelação de Gêmeos. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará praticamente alinhado a Menkalinan, a estrela Beta do conjunto estelar dedicado a mítico cocheiro.

Áries: priorize o seu bem-estar emocional e mantenha a serenidade, ariano. Aliás, não deixe de cuidar da sua intimidade, mesmo em meio à agenda corrida.

Touro: tenha cuidado com as palavras, taurino. É preciso expressar-se de forma clara e compassiva.

Gêmeos: invista o seu tempo de maneira inteligente, geminiano. Evite desperdícios dos seus recursos.

Câncer: o seu magnetismo pessoal está em alta, canceriano. Por isso, esteja aberto para perceber as coisas nas entrelinhas.

Leão: vá com calma e poupe as suas energias neste início de semana, leonino. O céu pede para você saber direcionar bem os seus esforços.

Virgem: seja estratégico e não sofra por antecipação, virginiano. É hora de você pensar no seu futuro e agir com ponderação.

Libra: faça boas parcerias e alianças libriano. O céu pede mais atenção aos seus passos para alçar vôos maiores.





Escorpião: esteja aberto a opiniões diversas e novos aprendizados, escorpiano. É preciso investir no futuro, cultivando o otimismo.

Sagitário: esteja preparado para rever o que precisa ser revisto, sagitariano. É hora de se transformar e encontrar caminhos mais certeiros.

Capricórnio: aja em parceria e esteja ao lado das pessoas certas, capricorniano. O astral ajuda você a se relacionar melhor.

Aquário: organize o seu dia a dia, aquariano. É hora de ser produtivo e encontrar suas melhores parcerias profissionais.

Peixes: seja espontâneo e criativo, pisciano. É hora de aplicar melhor o seu magnetismo pessoal para convencer as pessoas do que você quer.

