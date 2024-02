Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 19

Virginia Gaia 19/02/2024 - 8:30 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, dia 19, o Sol amanhece no signo de Peixes, o décimo-segundo e último do zodíaco. Na prática, isso significa que chegamos à última terça parte do inverno, no Hemisfério Norte, e do verão, no Hemisfério Sul. Com o clima oscilando e as temperaturas mudando gradualmente em todo o planeta, o astral fica mais sensível e introspectivo.

Junto a essa mudança solar, a Lua Crescente também traz novidades, ingressando no signo de Câncer. Com essa associação das águas, a semana começa cheia de emoção, cobrando também mais responsabilidade afetiva, empatia e sensibilidade com as pessoas. Pois, seja nas relações de trabalho ou na vida íntima, é sempre bom lembrar como todas são responsáveis pelo bem-estar coletivo.

Aliás, será uma ótima oportunidade para jogar luz a todos os temas que permeiam a saúde mental, pois o Sol estará, daqui para frente, cada vez mais próximo do responsável planeta Saturno. De passagem pelo signo de Peixes até 2026, esse gigante dos anéis está lembrando a importância de se levar a sério o tema da saúde mental. O simbolismo de Peixes é, sem dúvida, a morada mais sutil para todas as questões psíquicas na metafísica astrológica.

Junta-se a esse contexto quase mediúnico o fato de que, nesse momento, Marte e Vênus também estão se aproximando, no signo de Aquário, e temos nesta segunda-feira o panorama ideal para identificar pares e parceiros, de corpo e alma, para a vida. Assim, as paixões estão favorecidas. E sem deixar de lado aquela pontinha de loucura, que sempre está presente quando o coração bate mais forte.

Por isso, entre tantos sentimentos e pressentimentos, vale pedir ajuda à rigidez saturnina para manter os pés firmes no chão e fincados na realidade. Sabe aquelas pessoas que exageram demais ao elogiar? Ou que parecem demais querer agradar? Bem, vá com calma e espere ter um pouco mais de certeza, antes de entregar o coração de bandeja. Na vida, é como dizem os mais experientes: o seguro sempre morreu de velho!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu, ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até por volta das 2h da manhã da terça-feira, dia 20. Ao longo desse período, o nosso satélite natural estará alinhado a Alhena, a estrela Gama que marca o pé de Pollux, um dos irmãos retratados nesse mítico conjunto estelar.

Áries: o dia amanhece mais emotivo e intimista para você, ariano. Esteja bem com você mesmo e não deixe de cuidar da sua intimidade.

Touro: ocupe a sua mente com assuntos e conversas produtivas, taurino. É importante usar as palavras certas na hora certa.

Gêmeos: é importante ter foco e evitar desperdícios, geminiano. Não deixe de olhar para os seus recursos materiais.

Câncer: tenha iniciativa e use a intuição para se apresentar da melhor forma, canceriano. É importante estar mais autoconfiante.

Leão: o dia chega introspectivo e favorece o cuidado com o seu bem-estar, leonino. Procure manter a mente bem descansada para regular o seu humor.

Virgem: é hora de buscar as boas companhias para poder tomar as melhores decisões em conjunto, virginiano. É importante pensar no futuro junto com quem apoia você.

Libra: dê atenção aos assuntos do trabalho e da carreira, libriano. É importante que você consiga exercer sua liderança de maneira bem estruturada.





Escorpião: use a sabedoria para decidir tudo de maneira mais sábia e consciente, escorpiano. É preciso pensar no longo prazo.

Sagitário: o dia chega com profundidade, abrindo espaço para você vencer os seus medos, sagitariano. Esteja ao lado de quem agrega e em quem você pode confiar.

Capricórnio: seja empático e atue em parceria, capricorniano. O dia pede mais diálogo e capacidade para agir em conjunto.

Aquário: organize a agenda para não fazer tudo de maneira atropelada, aquariano. Lembre-se de que é preciso administrar compromissos de forma saudável.

Peixes: a segunda-feira chega inspirada com o ingresso do Sol no seu signo, pisciano. Cultive o bom humor e aplique os seus talentos na prática.

