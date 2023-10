Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 16

É segunda-feira, depois de um feriado prolongado e de uma Lua Nova especial, que foi também um Eclipse Solar Anular, no último sábado, dia 14. Assim, com ares de que é preciso realmente começar – ou recomeçar – com toda a força, este primeiro dia útil da semana promete! E tem mais: a Lua não está para brincadeira!

Depois de ocultar o astro-rei e ficar agarrada com o guerreiro Marte, a patrona das marés avança pelas profundas águas do signo de Escorpião. Cheia de si, a rainha da noite parece querer sangue e suor de seus súditos na Terra. Ficando oposta ao grandioso Júpiter, ela parece ganhar gosto por desafiar a autoridade do maioral dos planetas, na metafísica astrológica.

Dessa maneira, o astral desta segunda-feira, dia 16, amanhece com muita disposição e também vontade de causar. Por isso, vale lembrar que, na vida, é preciso perceber e fomentar as relações saudáveis, evitando as armadilhas na arte da convivência.

Daqui até o próximo dia 28 de outubro, quando será a sua vez de ser eclipsada, a Lua ficará gradualmente mais iluminada, reforçando a sua capacidade de dominar o céu. Pois, mesmo sendo 400 vezes menor do que o Sol, aqui aos olhos dos únicos seres com vida que temos notícia até o momento no universo, ela está na distância certa – 400 vezes mais próxima do que o astro-rei – para ter o poder de ocultar a estrela central do Sistema Solar. De fato, isso não é para uma qualquer!

É assim que o nosso satélite natural mostra todo o seu poder de magnetizar as atenções na superfície terrestre. E também é dessa maneira que a Lua mostra toda a graça, que a torna regente da magia, do feminino e dos mistérios. Nesse embalo, os ânimos vão em um crescente, mas já engatando de cara a potência máxima.

No signo de Escorpião e oposta a Júpiter, mais do que desafiar o poder, a Lua também questiona a fé e provoca reflexão. É para pensar e repensar sobre aquelas crenças arraigadas, lembrando que saindo daqui, deste pálido ponto azul, ainda não temos nenhum outro refúgio no cosmos. Por isso é que parece mais saudável desejar menos guerra, menos refugiados e, especialmente, menos animosidade por conta de disputas de território em função da fé.

Podemos mudar de estado, de país ou de continente. Mas, até o momento, ainda não é possível mudar de planeta. Então, que aprendamos a nos suportar, respeitar e conviver!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Nova ficará visível por pouco tempo, próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará entre Zubeneschamali e Zuben Hackrabi, as estrelas Beta e Sigma, respectivamente, do conjunto estelar dedicado à mítica balança.

Áries: cuidado com possíveis excessos, ariano. Você está cheio de garra e de energia, então procure reforçar alianças em vez de fomentar diferenças.

Touro: é hora de conversar e buscar soluções diplomáticas, taurino. O céu pede para você buscar companhias com quem você possa se abrir.

Gêmeos: tenha mais foco, geminiano. O dia promete ser bastante produtivo, desde que você saiba investir a sua energia de forma bem direcionada.

Câncer: pegue leve com você e também com os outros, canceriano. É importante saber levar a vida de maneira mais lúdica, ainda que os desafios possam aparecer.

Leão: é hora de olhar para dentro e revisar suas questões mais íntimas, leonino. É fundamental que você não perca a família de vista.





Virgem: saiba segurar as palavras para poder falar a coisa certa, na hora certa, virginiano. O momento pede que você aplique a sua capacidade mental com perspicácia.

Libra: eleja prioridades e não perca o foco, libriano. É importante valorizar as coisas certas para evitar desperdícios.

Escorpião: a sua sensibilidade, assim como o seu magnetismo pessoal estão em alta, escorpiano. Então, saiba usar isso ao seu favor, mas sem se expor demais.

Sagitário: é preciso poupar as energias, sagitariano. Você está bastante sensível e absorvendo muito do ambiente à sua volta, então procure cuidar da sua disposição e energia.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. Permita-se sonhar com o futuro, mas não deixe de pensar nas questões práticas que possam viabilizar o que você quer.

Aquário: é hora de fomentar bons relacionamentos com pessoas influentes, aquariano. Aproveite as oportunidades para mostrar o seu valor.

Peixes: cuidado com opiniões e visões de mundo muito radicais, pisciano. É preciso saber dialogar, ouvir e trocar com quem pensa diferente de você.

