Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 15

Um dia cheio de sensibilidade para marcar a virada para a segunda quinzena do primeiro mês do ano. Nesta segunda-feira, dia 15, o céu está tão místico quanto artístico, cheio de possibilidades de perceber nas entrelinhas. Então, aproveite o clima para encontrar um pedacinho do dia – por mais limitado que seja – para cuidar do seu bem-estar.

O leitor pode estar pensando: “Mas, como assim, pedir espaço para experiências sutis em pleno primeiro dia útil da semana?”. Pois bem, é isso mesmo! Porque é importante salientar que saúde mental deve estar em primeiro lugar, mesmo que a rotina esteja um caos. Aliás, levar a sério a necessidade de equilíbrio psíquico passa justamente por aí.

Com a Lua Nova avançando pelo signo de Peixes, a rainha da noite tem encontro marcado com Netuno, o patrono dos oceanos e do inconsciente. Enquanto isso, o Sol capricorniano engata um diálogo amigável – na forma de um ângulo de 60° que, na metafísica astrológica, chamamos de sextil – também com este azulado planeta portador do tridente, análogo ao poderoso Poseidon, na mitologia grega.

Assim, cheio de influências desse belo gigante gasoso, o astral do dia pede não somente sensibilidade como também mais criatividade. Sabe aquelas ideias inspiradas que parecem estar carregadas de magia? É assim que a segunda-feira se apresenta. Então, trate de se concentrar na percepção das entrelinhas, na intuição e até na comunicação extra-sensorial.

Só cuidado para não exagerar! Com tantas influências oníricas, o céu também pode acabar levando, por água abaixo, a concentração e o foco na realidade. Por isso, também vale a dica fundamental de manter o sono em dia para ter a mente descansada.

Neste início de semana, navegue com serenidade para pegar as correntes favoráveis ao seu bem estar emocional!

Observe: com quase 30% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar, ficando depois visível até por volta das 22h30. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural estará também alinhado a Matar, a estrela Eta da Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Áries: vá com calma, ariano. É preciso manter o foco e, ao mesmo tempo, procurar serenidade para realizar os seus projetos.

Touro: olhe para o futuro, mas mantenha os pés no chão, taurino. A sua mente está bastante fértil, mas você precisa ser mais objetivo.

Gêmeos: exerça a sua capacidade de liderar pessoas e projetos de maneira racional, geminiano. É hora de colocar em prática a sua capacidade de gestão.

Câncer: o céu está sensível para você, canceriano. Use bem a sua intuição para que você consiga identificar oportunidades de mudança.

Leão: é hora de saber atuar em parceria e praticar a compaixão, leonino. Saiba quem merece espaço na sua intimidade.

Virgem: busque equilíbrio e mantenha o diálogo nos seus relacionamentos, virginiano. É hora de você perceber as boas parcerias.





Libra: tenha foco e use a criatividade para resolver questões cotidianas, liriano. O momento pede mais atenção ao seu dia a dia.

Escorpião: seja criativo e permita-se usar um toque de ousadia, escorpiano. É hora de você assumir os seus talentos.

Sagitário: mesmo que o dia seja atribulado, não deixe as demandas de casa e família de lado, sagitariano. É importante manter a sua intimidade em equilíbrio.

Capricórnio: expresse-se de forma sensível e empática, capricorniano. Organize os seus pensamentos para usar palavras mais certeiras.

Aquário: mantenha o foco e evite dispersões, aquariano. Aliás, lembre-se de saber gerir bem os seus recursos, o que inclui o seu tempo e atenção.

Peixes: priorize o seu bem-estar acima de tudo, pisciano. É fundamental manter o equilíbrio psíquico, cuidando da sua espiritualidade e saúde mental.

