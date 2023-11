Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda-feira, 13

Virginia Gaia 13/11/2023 - 1:10 Para compartilhar:

A associação simbólica entre serpentes e magia está por todo o lado. Dos mitos de criação de povos da Antiguidade até a versão bíblica, que dizem ter tentado Eva, esses fascinantes répteis receberam muitos significados. Nesta segunda-feira, dia 13, a Lua Nova leva atenção para um dos pontos mais peçonhentos e, ao mesmo tempo, mais encantadores do céu. Quer superar algo e inaugurar uma nova fase na vida? Então, dance com a melhor das víboras!

Unindo o Sol e a Lua, os dois luminares da astrologia, no signo de Escorpião, essa Lua Nova – que ainda recebe o reforço de uma conjunção com o guerreiro planeta Marte e forma uma tensa oposição com o revolucionário Urano – vem para mostrar suas garras com tudo. Isso porque ela estará alinhada com o coração da imensa serpente segurada, no céu, pelo mítico herói e sábio Esculápio.

Personagem importante da mitologia grega, Esculápio – ou Asclépio – é citado, até hoje, todas as vezes que algum profissional de saúde evoca o famoso Juramento dos Médicos. No céu, ele aparece como um gigante, pisando no aracnídeo representado na Constelação de Escorpião. Aliás, ele delimita um outro conjunto estelar – a Constelação de Serpentário – que está agarrado com uma enorme serpente. A víbora erguida pelo patrono da medicina é tão grande que sua designação inicial, a Constelação de Serpens, teve de ser dividida em duas partes: Serpens Caput (“A Cabeça da Serpente”) e Serpens Cauda (“A Cauda da Serpente”).

O mais curioso é saber que o mito desse encantador de serpentes carrega certa tradição histórica. Na Antiguidade, os homens que tocavam instrumentos para fazer as cobras se movimentarem de maneira espástica faziam apresentações aos reis, líderes religiosos e políticos. Com o tempo, dizia-se que alguns deles adquiriram resistência às picadas, dada a constante exposição à peçonha desses animais. Assim, passaram a ser consultados sempre que algum aristocrata poderoso estivesse enfermo.

Embora a veracidade dessa suposta “imunidade” às picadas de serpentes seja bastante contestável do ponto de vista científico, é interessante notar como a ideia de que é possível tratar ou prevenir doenças com a exposição ao seu agente causador aparece desde os tempos mais remotos. É como diz o ditado popular: o que não mata fortalece. E é para essa lição que o astral leva o foco.

Então, neste início de semana, lembre-se de que, às vezes, pode-se até agradecer aos inimigos e opositores. Pois é aprendendo a driblar o veneno alheio que os grandes se agigantam!

Observe: ainda ausente do céu noturno dada a proximidade ao Sol, a Lua Nova cruzará o céu, de Leste a Oeste, encoberta pelo brilho solar ao longo do dia. Dessa forma, a dica é a de tentar localizar o planeta Júpiter. Como o gigante gasoso ficou em oposição ao Sol recentemente, ele ainda está bastante brilhante no céu noturno, passando do horizonte visível, a Oeste, depois das 4h30 da manhã. O maioral do Sistema Solar poderá ser visto em meio às estrelas da Constelação de Áries.

Áries: mude sem medo, ariano. Só tenha cuidado, pois você está cheio de energia e pode acabar exagerando na força em tudo.

Touro: cuidado com possíveis brigas e discussões, taurino. É fundamental manter a cabeça fria nesse momento.

Gêmeos: procure mexer o corpo, cuidar de você e das suas necessidades mais básicas, geminiano. Aliás, o momento também é oportuno para cuidar da dieta, caso queira.

Câncer: você está sedutor e bastante sensível, canceriano. Só tenha cuidado para não acabar indo com muita sede ao pote.

Leão: dê atenção aos detalhes e às questões emocionais mais sutis, leonino. É importante evitar a desarmonia entre os mais próximos.

Virgem: use as palavras e também a sua capacidade mental de maneira estratégica, virginiano. É importante ouvir mais e falar menos.





Libra: evite gastos supérfluos, libriano. O momento pede mais foco e concentração para acumular recursos.

Escorpião: esteja aberto às novidades, escorpiano. É hora de correr atrás dos seus sonhos, tomando as atitudes certas.

Sagitário: comece a semana com calma e procure manter a mente serena, sagitariano. O momento pede que você priorize o seu bem-estar.

Capricórnio: é hora de buscar variedade na sua vida, nos ambientes e nas suas relações também, capricorniano. Só tenha cuidado para não acabar ficando disperso.

Aquário: vá com calma, aquariano. O céu pede mais responsabilidade para que você consiga aproveitar melhor as oportunidades para expor o seu trabalho.

Peixes: o dia tem ar de aventura, mas é preciso refletir bastante, pisciano. Procure honrar os seus valores mais profundos.

