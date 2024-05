Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 6 de maio

Virginia Gaia 05/05/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Comece a semana pegando leve com você mesmo! Nesta segunda-feira, dia 6, o astral apressa os acelerados e enche a mente de pensamentos! Isso acontece porque a Lua Minguante avança pelo ansioso signo de Áries e tem encontro marcado com Mercúrio, o mensageiro dos deuses e regente do pensamento.

Então, é hora de segurar aquela ânsia que pode surgir de dentro e transformar tudo isso em algo positivo. Que tal então direcionar tantas questões internas para algo que seja mais produtivo? Aliás, outra dica: cuidado com as palavras! E o mais importante: logo mais, à noitinha, a Lua ingressa no signo de Touro, onde se diz que ela se sente quase em casa.

A palavra “quase” se dá porque, na astrologia, os planetas têm seu local de domicílio – que, no caso da rainha da noite, é o signo de Câncer – mas também têm o ponto do zodíaco no qual vive a sua exaltação. E a Lua mora no signo das águas Cardeais, mas se exalta nas terras de Touro! Então, é como se a Lua Minguante desta segunda-feira entrasse, mais tarde, na casa de um dos seus filhos, onde se sente à vontade para dar colo e até preparar uma boa macarronada.

Dessa forma, ainda que o dia comece meio tumultuado, o fim do expediente promete aliviar a pele como um belo bálsamo, tornando tudo mais leve. Até porque estamos já às vésperas de uma Lua Nova poderosa, na próxima quarta-feira, dia 8. Por isso, vale a pena manter a calma, lembrar que tudo passa e que sair do sério raramente vale a pena.

Ah, e se ficar difícil, ainda vale lançar mão do bom e velho chocolate. Há momentos em que até a dieta pode dar uma trégua!

Observe: a Lua Minguante já está praticamente invisível no céu e ascende ao Leste, acima do planeta Vênus, ambos em meio à Constelação de Áries e já bem próximos ao Sol. Assim, a rainha da noite surge próxima ao horizonte, pouco antes do amanhecer da terça-feira, dia 7.

Áries: tenha foco, ariano. É hora de fazer acontecer, mas de se aproximar das pessoas com jeitinho.

Touro: vá com calma, taurino. É fundamental que você esteja mais preparado para dar um passo de cada vez e se renovar.

Gêmeos: faça planos para o futuro, mas não deixe de viver o presente, geminiano. O momento pede bastante senso de realidade.

Câncer: seja ambicioso, mas avance com calma, canceriano. É hora de dialogar e evitar ser muito direto nas abordagens.

Leão: é hora de aprender, leonino. O céu pede para você ser mais flexível e buscar expandir os seus horizontes.

Virgem: procure ter mais discernimento na hora de decidir, virginiano. É preciso virar páginas com mais sensibilidade.

Libra: cerque-se de quem você pode confiar, libriano. É hora de ter por perto as pessoas mais firmes.

Escorpião: compartilhe com as pessoas a sua maneira de perceber o ambiente, escorpiano. No entanto, evite o excesso de exposição.

Sagitário: entenda-se melhor, sagitariano. É preciso saber conversar e trabalhar melhor em equipe.

Capricórnio: é hora de ser discreto e criativo ao mesmo tempo, capricorniano. Comece a semana mantendo o bom humor.

Aquário: cuide da sua vida íntima, aquariano. É fundamental que você esteja bem com você mesmo.

Peixes: dê atenção ao que realmente vale a pena, pisciano. O céu pede mais calma na sua forma de abordar as coisas.