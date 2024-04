Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 29

Virginia Gaia 28/04/2024 - 22:57 Para compartilhar:

A semana começa com astral bem workaholic e ambicioso: com a cara da riqueza! E é assim, em alto estilo, que o céu convoca a despedida do mês de abril, já abrindo alas para o mês de maio. Com um dia útil a menos, já que haverá um feriado na quarta-feira, dia 1º, é preciso organizar a agenda para que os próximos dias sejam tão produtivos quanto confortáveis.

Nesse embalo, o calendário de acontecimentos astrológicos reservou duas movimentações importantes para esta segunda-feira, dia 29. Primeiro, o planeta Vênus muda de signo e, logo pela manhã, ingressa em Touro. Sentindo-se bem à vontade neste signo Fixo do elemento Terra, uma vez que é o seu regente, é como se Vênus estivesse em casa, livre para desfilar seminu, deitar no sofá e abrir a geladeira. Achou sexy? Pois, realmente, é!

Imagine, então, o planeta mais belo e brilhante do Sistema Solar estando bem soltinho, sensualizando sem pretensão nenhuma. Daí você pode pensar: o que mais falta para que o universo pareça conspirar para unir mentes e corpos, aqui neste planeta no qual vivem os humanos? Bem, se você lembrou de Marte e sua habitual ousadia para conquistar, já que é guerreiro por natureza, então está no caminho certo.

Pouco depois da mudança de signo de Vênus, Marte tem um encontro marcado com o mediúnico Netuno. Daí, já viu, né? Haverá até quem possa fazer amor por telepatia, como diria a saudosa Rita Lee, em sua canção “Mania de Você”, composta junto ao seu eterno parceiro Roberto de Carvalho. Ah, e isso tudo em pleno início da semana!

Marte, safado como é, fará tudo isso de caso pensado (ou sem pensar em nada, pois não é muito afeito a racionalizações…), pois está prestes também a mudar de signo. Na terça-feira, dia 30, será a vez do planeta patrono do desejo sexual chegar com tudo em casa, o signo de Áries, louco para agarrar a sua Vênus, que, a essa altura, pode estar de calcinha bege que ele nem vai se importar.

Poxa, mas e o lado workaholic, como consta lá no início do texto? Onde está? Ah, isso fica por conta da Lua no signo de Capricórnio. Toda responsável e formal, no território zodiacal dos bodes das montanhas, ela lembra que o Dia do Trabalho está logo aí. Então, por mais que se ame o ofício que permite ganhar o pão, todo ser humano precisa trabalhar e, ao mesmo tempo, conciliar espaço suficiente para se entregar aos pecados da carne.

Observe: com pouco mais de 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 22h30, ficando depois visível até o amanhecer da terça-feira, dia 30. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Sulaphat, a estrela Gama da Constelação da Lira.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: organize-se, ariano. A semana começa com muitas cobranças, então é preciso administrar a agenda e conter a ansiedade.

Touro: seja flexível em relação às suas ideias e planos para o futuro, taurino. Evite querer impor somente o seu ponto de vista.

Gêmeos: esteja aberto às mudanças de direção e não se apegue a detalhes, geminiano. É hora de manter apenas o essencial.

Câncer: use o seu poder de persuasão para chegar mais longe, canceriano. É preciso saber conversar e trocar ideias com as pessoas.

Leão: seja organizado, mantendo o bom humor, para fazer o trabalho render, leonino. É importante saber cooperar.

Virgem: comece a semana com mais leveza, virginiano. É preciso saber ir pelas beiradas e buscar uma maneira de se posicionar de forma gentil.

Libra: cuide dos seus temas íntimos, libriano. A semana está só começando e você não deve descuidar dos seus afazeres familiares.

Escorpião: faça contatos e busque comunicar-se com empatia, escorpiano. É hora de trocar com o entorno.

Sagitário: organize as suas finanças e faça o seu dinheiro render mais, sagitariano. O céu pede mais atenção às suas questões materiais.

Capricórnio: cuide de você para estar mais autoconfiante, capricorniano. É hora de ter a iniciativa com mais assertividade.

Aquário: evite desgastes desnecessários, aquariano. O céu pede para você pegar leve nesse início de semana.

Peixes: pense no futuro, mas cuidado para não acabar se desconectando das necessidades do presente, pisciano. O céu pede para você avançar com mais consciência.