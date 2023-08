Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 28

Que tal quebrar padrões, estereótipos e revolucionar a sua forma de ver o mundo? Às vezes, para chegar ao que desejamos, esse é um passo fundamental, mas nem sempre fácil de dar porque mexe com estruturas inconscientes. Nesta semana cheia de acontecimentos astrológicos importantes , o primeiro dia útil da semana chega com um gostinho de rebeldia.

Com a Lua Crescente, já bastante iluminada, ingressando no futurista signo de Aquário, esta segunda-feira, dia 28, evoca a coragem para inovar a si mesmo, quebrando também as barreiras sociais. Junta-se aí o fato de que Urano, o planeta regente de Aquário, dará início ao seu movimento retrógrado aparente e temos a deixa perfeita para vencer ideias preconcebidas.

Por isso, o céu inspira a ousadia e a vontade de virar páginas. Só não vale sair fazendo a torto e a direito, sem rumo. Pois é possível caminhar contra o vento, sem lenço e sem documento, desde que se saiba, pelo menos, onde se quer chegar. E é daí que entra o senso de propósito. Por trás de toda semente inovadora, sempre há alguém que tem uma ideia, ainda que em linhas gerais, de quais as metas e os objetivos no longo prazo. Para isso, vale pegar carona na harmonia que a Lua aquariana engata com o planeta Marte, no signo de Libra. Lembre-se de que melhor do que abrir alas sozinho é pavimentar o caminho junto com quem é parceiro.

Afinal, em tempos nos quais os temas relacionados à representatividade e à identificação em grupo estão tão em alta, é sempre bom encontrar com quem dividir as dores e os sabores de ser quem se é. E é assim que as conexões reais ficam mais próximas, uma vez que há um sem número de experiências em comum para partilhar.

Por isso, é sempre importante lembrar que, para toda mudança de mentalidade, há sempre que ter alguém disposto a quebrar barreiras. E, quando individualidades pioneiras se encontram, é dado o contexto necessário para as mudanças sociais profundas. Então, lembre-se de dar espaço, incluir, receber, representar. A vida fica mais colorida quando há ambientes mais diversos!

Observe: com aproximadamente 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, ficando visível no céu até por volta das 5h da manhã, da terça-feira, dia 29. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite também ficará alinhada a Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: pense no futuro e especialmente em quem deve estar ao seu lado, ariano. É preciso ter direcionamento nas suas ações.

Touro: aja em parceria, taurino. É fundamental que você consiga construir no longo prazo e próximo a quem você gosta.

Gêmeos: evite teimar nas mesmas ideias de sempre, geminiano. O céu pede que você esteja mais aberto ao aprendizado.

Câncer: o céu traz profundidade para você, canceriano. Vença os seus medos e quebre tabus para fazer as coisas do seu jeito.

Leão: procure fazer as coisas em parceria, leonino. É fundamental que você encontre o seu rumo junto a quem você confia.

Virgem: dê atenção às pequenas e necessárias mudanças, virginiano. O céu pede também para você trabalhar bem em equipe,

Libra: busque ser espontâneo e direto, mas sem parecer individualista, libriano. É hora de dar o seu toque pessoal naquilo que faz.





Escorpião: preste atenção ao seu bem estar íntimo e emocional, escorpiano. O astral requer um olhar mais detalhista para as suas necessidades.

Sagitário: fala o que pensa, mas meça as palavras, sagitariano. Com tanta agitação mental, você pode acabar se confundindo.

Capricórnio: invista o seu tempo e a sua energia no que realmente vale a pena, capricorniano. O astral promete realização, mas é preciso ter senso de prioridade.

Aquário: você está bastante intuitivo e cheio de energia, aquariano. Procure se cuidar mais, mantendo a autoestima elevada.

Peixes: pegue leve nesse início de semana, pisciano. Procure dar mais atenção ao seu equilíbrio emocional, priorizando o seu bem-estar em um sentido amplo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias