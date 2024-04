Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 22

Virginia Gaia 21/04/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O primeiro dia útil da semana chega com a Lua Crescente, já quase Lua Cheia, avançando pelo signo de Libra, incentivando o olhar para tudo que se pode fazer em parceria. Assim, nesta segunda-feira, dia 22, a rainha da noite está quase em seu ápice para lembrar que, na vida, o mais importante é saber lidar com as pessoas.

Nada mal para a semana de trabalho que vem na esteira do fim de semana que teve a conjunção exata entre o maioral Júpiter e o inovador Urano. Marcando um dos acontecimentos astrológicos mais relevantes do ano , esse encontro promove renovação e mudanças radicais, tanto no âmbito coletivo como na esfera pessoal. Depois de chegarem a um alinhamento exato, os dois gigantes gasosos começam a se distanciar, mas, como são lentos, os efeitos desse encontro ainda estarão bem presentes nos próximos dias.

E é sob esse contexto que destaca as questões sociais e relacionais que a Lua libriana pede mais cooperação e ação em parceria. Contudo, nesse meio tempo, a rainha da noite – que também é o astro mais veloz a se movimentar pelo zodíaco – engata uma tensa oposição com o também relacional planeta Vênus e o comunicativo Mercúrio. Com essa dupla no signo de Áries, sendo que o pequeno mensageiro dos deuses ainda está em movimento retrógrado aparente , o astral coloca em evidência a capacidade de comunicação e ação conjunta de cada indivíduo, ainda que também evidencie as suas limitações.

Por isso, é importante se comprometer, mas sem criar expectativas acima da capacidade de realização. Afinal, tem coisa mais chata do que gente que promete mil coisas, mas na prática não entrega nada? Então, é preciso saber dizer sim, mas também explicar o não, especialmente quando algo está além do exequível.

Pois ninguém é de aço e todo mundo tem suas dificuldades. E daí é que, muitas vezes, amigo mesmo é aquele que consegue explicar ao colega quando algo passou dos limites.

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Cruzando praticamente todo o céu em direção ao Oeste ao longo da madrugada, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem. Próxima a Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar, o nosso satélite natural ficará também na mesma longitude de Foramen, nome popular dado à estrela Eta da austral Constelação de Carina.

Áries: seja cuidadoso e paciente com as pessoas, ariano. É importante saber dizer as coisas de maneira clara e diplomática.

Touro: o dia promete ser bastante agitado, mas é preciso fazer tudo com calma, taurino. Esteja preparado para agir com disciplina.

Gêmeos: seja criativo, forneça ideias, mas tenha o cuidado para não acabar se sobrepondo aos outros, geminiano. O céu pede mais inteligência para agir de forma estratégica.

Câncer: procure manter o equilíbrio interno para começar a semana de maneira leve, canceriano. É preciso manter a mente serena.

Leão: faça contatos, ouça diferentes opiniões e não deixe de interagir com as pessoas, leonino. O céu ajuda você a se comunicar e trocar experiências.

Virgem: a semana pede senso de prioridade, virginiano. É preciso saber onde você quer chegar para investir as energias nas coisas certas.

Libra: respeite os próprios limites, libriano. É preciso agir em conjunto, mas evitando dar mais do que você recebe.

Escorpião: procure dormir bem para poder começar a semana com a mente descansada, escorpiano. É preciso saber lidar com suas questões internas para estar mais forte.

Sagitário: pense no futuro, mas não deixe de ser prático, sagitariano. O céu pede para você sonhar, mas manter os pés no chão.

Capricórnio: invista nas suas ambições, mas seja estrategista, capricorniano. O astral pede para você agir de maneira mais estratégica.

Aquário: é hora de aprender com os seus pares e também com quem é mais experiente, aquariano. Esteja preparado para rever pontos de vista.

Peixes: a semana começa cheia de profundidade e ajuda você a transformar situações, pisciano. É hora de você virar páginas para poder seguir em frente.