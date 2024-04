Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 15

Virginia Gaia 14/04/2024 - 23:06 Para compartilhar:

Para o início de uma semana intensa e cheia de acontecimentos astrológicos relevantes, esta segunda-feira, dia 15, até que chega com relativa tranquilidade, na medida do possível. Sim, a palavra “relativa” antes de “tranquilidade” é porque o céu dá a chance de calibrar o sensor interno, aquele mediado pelas emoções, o que ajuda a lidar com os altos e baixos que estão no entorno.

Assim, daremos as boas vindas à Lua Crescente, que muda de signo, passando a maior parte do dia no signo de Câncer, para ingressar, na parte da noite, no signo de Leão. Deixando o cantinho do zodíaco onde governa soberana, a rainha da noite pedirá mais autenticidade, o que pode também levar ao exagero, já que o astral está bastante fértil para extremos.

Com encontros planetários bastante relevantes na metafísica astrológica – Marte está agarrado com Saturno e Júpiter avança para se encontrar com Urano, ainda nesta semana – o astral pede mais racionalidade. Enquanto isso, no pioneiro signo de Áries, o planeta Vênus e o ainda retrógrado Mercúrio estão bem próximos ao Nodo Norte. Este último não marca qualquer objeto luminoso, como estrelas ou planetas, no céu. Trata-se de um ponto matemático, cuja evolução pelo zodíaco sinaliza o eixo onde acontecem os eclipses e que, do ponto de vista astrológico, indica o que deve ser almejado para o aprimoramento pessoal ou coletivo.

Com isso tudo somado, o que se vê aqui na Terra é a urgência por mais diálogo e entendimento nas relações humanas. Entre países e pessoas, entre inimigos ou amantes, o que se faz mais do que necessário é a vontade de chegar a acordos possíveis, mesmo que os termos ideais ainda estejam muito distantes. Sabe aquele dito popular que é bem enfático ao dizer que “cada cabeça, uma sentença”? Pois é, a vida é a arte de encontrar elementos comuns em meio a tantos pontos de vista.

Porque ninguém – absolutamente ninguém – se beneficia da discórdia. Mesmo aqueles mais sádicos e ávidos por poder: um dia, eles hão de entender que este planeta é bem atípico no universo, então é bom que façamos dele um local de boa convivência!

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Crescente estará praticamente no alto do céu, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase a meia-noite. Deslocando-se em direção ao Oeste na divisa entre a Constelação de Gêmeos e a Constelação de Câncer, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Aludra, a estrela Eta da Constelação do Cão Maior.

Áries: seja mais você, mas sem ser rude, ariano. O céu pede mais foco e olhar determinado para você chegar onde quer.

Touro: segure a ansiedade e siga em frente com mais consciência, taurino O astral pede mais alinhamento interno.

Gêmeos: pense bem nas palavras e evite exageros, geminiano. É preciso ter foco e lembrar que tudo o que se fala tem consequências.

Câncer: é hora de eleger prioridades e evitar perder o direcionamento para as suas ações, canceriano. Aliás, administre bem o seu tempo.

Leão: use a intuição para fazer as coisas do seu jeito, leonino. O céu pede mais atenção às questões sutis que acontecem à sua volta.

Virgem: comece a semana de maneira serena, na medida do possível, virginiano. É preciso crescer e se desenvolver, de dentro para fora.

Libra: seja mais seletivo em relação às amizades, libriano. Aliás, aproveite esse momento para retomar contatos com quem vale a pena.

Escorpião: planeje-se, escorpiano. O céu pede mais disciplina para que você consiga atingir os seus objetivos.

Sagitário: renove suas crenças, sagitariano. É importante crescer e se desenvolver, mas com mais clareza e menos apego a ideias ultrapassadas.

Capricórnio: é hora de mudar e transformar, capricorniano. Não tenha medo de crescer, mas identifique também o que você precisa deixar para trás.

Aquário: invista nas boas conversas, aquariano. É preciso trocar com as pessoas, com sabedoria e empatia.

Peixes: concentre-se no que é essencial, pisciano. É fundamental que você saiba trabalhar em equipe, cuidando também na saúde, mesmo que diante de uma agenda lotada.