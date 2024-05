Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta segunda, 13

Virginia Gaia 12/05/2024 - 22:19 Para compartilhar:

O céu quer mais autenticidade! Nesta segunda-feira, dia 13, o astral evoca a verdade e pede mais senso crítico em relação à falsidade. Das falsas promessas às fake news, é hora de banir quem mente, seja por má fé ou por pura falta de informação. Mas, lembre-se: é preciso fazer tudo isso com simpatia e bom humor!

Para embalar tudo isso na vida, aqui na Terra, a Lua Nova ganha corpo e ingressa, logo pela manhã, no expressivo signo de Leão. Assim, a rainha da noite pede mais nobreza de sentimentos e ações. É para ser direto e verdadeiro, mas com a compaixão dos grandes líderes. E ainda tem mais: para ajudar a preservar as relações enquanto cobra-se mais responsabilidade com o imaginário coletivo, o belo planeta Vênus, no signo de Touro, faz um aceno positivo ao comprometido Saturno, no signo de Peixes.

Mas a cereja do bolo nessa festa que quer mais fatos e menos mentiras é o encontro do Sol com Urano, o planeta da comunicação em massa e das revoluções midiáticas, em uma conjunção exata. O abraço solar iluminará o gigante gasoso, fazendo com que os seus temas sejam ressaltados e, portanto, recebam mais atenção, exigindo também mais clareza e consciência.

Na astrologia, Urano é considerado a oitava superior de Mercúrio, o pequeno mensageiro dos deuses, que está sempre próximo ao Sol. O conceito vem da música, já que quando se diz que algo soa uma “uma oitava acima” é porque refere-se à mesma nota musical, só que um tom mais alto ou mais agudo. Então, é como se Urano fosse simbolicamente um Mercúrio mais abrangente e também mais acelerado.

Primeiro planeta a ser descoberto na era moderna, pois não pode ser visto a olho nu, Urano sintetiza a relação humana com a tecnologia. Assim, seu simbolismo está fortemente atrelado à comunicação de massa, à ciência e às relações sociais. Então, com a luz solar unida às propriedades racionais e comunicacionais desse inovador celeste, é fundamental fazer o bom uso dos recursos que a modernidade trouxe ao homem.

Por isso, lembre-se: todos somos responsáveis pela informação que distribuímos! E uma sociedade melhor só se constrói com base na verdade!

Observe:com pouco mais de 30% do corpo iluminado a Lua Nova estará já alta e ligeiramente a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando depois visível até depois das 22h30. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite também ficará alinhada, na mesma longitude, de Azmidiske, a estrela Xi da Constelação de Puppis (“A Popa”).

Áries: mesmo que o dia seja bastante corrido, não deixe de cuidar de você, ariano. É preciso estar mais conectado com as suas necessidades.

Touro: invista nas suas relações pessoais e na intimidade, taurino. O céu ajuda você a identificar em quem você pode confiar.

Gêmeos: esteja atento aos excessos na atividade mental e na fala, geminiano. Mantendo o foco você chegará mais longe.

Câncer: mantenha o foco e invista a sua energia nas coisas certas, canceriano. O céu pede mais atenção ao que é essencial.

Leão: seja espontâneo e criativo, mas cuidado com exageros, leonino. O céu pede mais atenção à sua ação.

Virgem: procure começar a semana pegando leve, virginiano. O céu pede mais atenção para a sua saúde e bem-estar.

Libra: seja flexível para fazer contatos e trocar experiências, libriano. Só tenha cuidado para não acabar falando demais.

Escorpião: planeje-se, escorpiano. É hora de manter o foco para crescer de maneira sustentada e bem direcionada.

Sagitário: ouça mais antes de sair por aí falando sem saber, sagitariano. O céu pede mais calma na hora de abordar assuntos delicados.

Capricórnio: perceba para além do óbvio, capricorniano. O astral pede olhar mais crítico para as suas questões.

Aquário: divida suas angústias com quem pode entender melhor as suas necessidades, aquariano. É hora de ser claro sobre o que você espera dos outros.

Peixes: concentre-se no trabalho e na sua rotina, pisciano. É fundamental que você dê atenção aos detalhes e pessoas do seu dia a dia.