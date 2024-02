Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta-feira, 8

Virginia Gaia 07/02/2024 - 21:52 Para compartilhar:

É quase Lua Nova e também já é quase Carnaval! Preparado para olhar para o futuro? Pois é, não dizem que o ano só começa depois dessa festa brasileira tão tradicional? Então, vale a pena já deixar os planos futuros engatilhados para que sejam logo implementados depois dos dias de folia. E isso vale até para os afetos.

Pelo menos é o que aponta o céu desta quinta-feira, dia 8. O dia historicamente dedicado ao grandioso Júpiter, abre alas para o ingresso da Lua Minguante no futurista signo de Aquário, onde acontecerá a Lua Nova, na sexta-feira, dia 9. Assim, a rainha da noite se ausenta do céu noturno e corre para o seu abraço mensal com o Sol, abrindo um novo ciclo celeste, chamado de Lunação, na astrologia e também na astronomia.

Além dos preparativos para o encontro desse casal celeste responsável pelos ciclos das marés aqui no planeta Terra, dois planetas que também formam uma das duplas mais sexy do universo também está se aproximando: Marte e Vênus. Mas, diferente do Sol e da Lua que já reluzem nos libertários domínios aquarianos, o planeta vermelho e o nosso mais brilhante vizinho no Sistema Solar estão atualmente no signo de Capricórnio.

Aproximando-se paulatinamente no céu, Marte e Vênus estão já em conjunção, ficando cada vez mais próximos, até que terão um encontro tórrido, no próximo dia 22, quando já estiverem no signo de Aquário. Com isso, o tema das parcerias, das amizades e também dos compromissos afetivos fica em destaque, desde já, engatando um crescente clima propício aos enlaces ao longo deste mês.

Por isso, mesmo diante dos embalos carnavalescos, que geralmente evocam a máxima de que ninguém é de ninguém, vale estar atento às expectativas das pessoas. Pois o que ninguém gosta é de ser enganado. Afinal, o que se deve – ou não – esperar dessa ou daquela relação? Amizade, coleguismo, parceria profissional, romance, compromisso? As possibilidades são infinitas, mas o que sempre dá problema é quando alguém espera mais do que recebe.

Na vida, vale tudo, desde que seja bom para todos os envolvidos. Então, seja livre, mas nunca – jamais – deixe de ser empático.

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste praticamente junto ao Sol, pouco antes do amanhecer da sexta-feira, dia 9. Em meio à Constelação de Sagitário, Vênus e Marte estão próximos no céu, podendo ser vistos a partir das 4h da manhã, ao Leste. Em sua fase como Estrela Matutina, o brilhante Vênus estará pouco acima do planeta vermelho, sendo que ambos serão encobertos pelo brilho solar, ao amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja atento aos amigos, aos encontros e às possibilidades de fazer bons contatos, ariano. É hora de crescer em parceria.

Touro: use a diplomacia para chegar mais longe, taurino. É importante que você consiga agir de forma bem amigável.

Gêmeos: ouça as pessoas e procure aprender com quem tem mais experiência, geminiano. O céu ajuda você a adquirir novos conhecimentos.

Câncer: procure dar atenção aos vínculos, canceriano. É preciso saber quem está ao seu lado para todos os momentos.

Leão: fale o que pensa para poder alinhar expectativas, leonino. É preciso saber lidar bem com os seus sentimentos e também os dos outros.

Virgem: procure manter uma rotina equilibrada, virginiano. É fundamental que você busque harmonia até nas pequenas coisas.





Libra: seja espontâneo e aproveite para aplicar a sua criatividade, libriano. É hora de você aplicar melhor os seus talentos.

Escorpião: você está mais introspectivo, escorpiano. Procure manter a harmonia interior, fomentando bons momentos na intimidade.

Sagitário: é hora de ser simpático, mas também saber falar a coisa certa, na hora certa, sagitariano. Tenha mais consciência sobre as suas palavras.

Capricórnio: é hora de ter foco, capricorniano. O momento pede mais atenção às suas finanças e aos seus recursos pessoais.

Aquário: esteja aberto à renovação em todos os sentidos, aquariano. É hora de você também cuidar do corpo e dar aquela força para a autoestima.

Peixes: procure manter a mente serena, pisciano. É preciso dormir bem e cuidar melhor do seu bem-estar psíquico.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias