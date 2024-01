Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta-feira, 18

Virginia Gaia 17/01/2024 - 22:17 Para compartilhar:

É quinta-feira, dia da semana dedicado ao grandioso planeta Júpiter desde os tempos da Babilônia, e a Lua Crescente tem encontro marcado com esse brilhante gigante gasoso do Sistema Solar. Assim, neste 18 de janeiro, a rainha da noite ilumina a porção do céu onde teremos, nos próximos meses, um dos mais importantes encontros celestes de 2024: a conjunção entre Júpiter e Urano, no signo de Touro.

Por sua vez, o céu também tem, cada vez mais próximos, o Sol e o planeta Plutão, outro encontro notável do astral deste ano. Nos últimos graus do signo de Capricórnio, o iluminado astro-rei está ofuscando o pequeno notável, patrono das trevas e do submundo. Dessa maneira, o doador de vida e o soberano legislador do mundo dos mortos estão juntos, em uma união de contrastes que promete levar luz a todas as sombras, individuais ou coletivas.

Embora a Lua ilumine todos os planetas uma vez ao mês, pois esse é o tempo que a rainha noite leva para completar um ciclo pelo zodíaco, e o Sol se encontre uma vez ao ano, no céu terrestre, com os demais astros que o orbitam, vale notar essa convergência astrológica. Afinal, não é todo dia que os dois luminares da astrologia têm encontros especiais no céu.

Por isso, é válido olhar para o planeta patrono do dia e inspirar-se em busca da sabedoria e dos aprendizados que podem vir de tudo isso. Por um lado, a conjunção entre Júpiter e Urano promete reviravoltas, ainda este ano, na economia e na forma como se gera e administra riqueza. Complementarmente, o fato de o Sol estar iluminando Plutão, em seus últimos dias no signo mais planejador do zodíaco, ajuda a levar o olhar para tudo o que tange ciência e tecnologia. Então, é hora de aproveitar o contexto de maneira inteligente!

Pergunte-se: você está atualizado nos conhecimentos que são pertinentes à sua área de atuação? Que tal pensar em novos estudos? Lembre-se de que conhecer significa ter o poder de mudar as coisas ao seu redor. E buscar ampliar horizontes em algum tipo de estudo que possa se transformar em lucro, lá na frente, é sempre uma decisão sábia.

Sabe de uma coisa? Estudar significa o mesmo que voar! Dê asas à sua mente e ao seu cérebro. Sinapses são sinônimo de riqueza!

Observe: com quase 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu, após o pôr do Sol, ficando visível até pouco depois da meia-noite da sexta-feira, dia 19. Ao lado de Júpiter, a rainha da noite estará, assim como o gigante gasoso, nas dependências da Constelação de Áries. Alinhada a Hamal, e estrela Alfa do mítico carneiro estelar, o nosso satélite natural também ficará, ao longo da noite, alinhada a Shedir, a estrela Alfa da boreal Constelação de Cassiopeia.

Áries: é hora de manter o foco e organizar as prioridades, ariano. Esteja atento na hora de investir os seus recursos.

Touro: o seu carisma e magnetismo pessoal estão em alta, taurino. Use isso a seu favor, sem deixar de perceber também o seu entorno.

Gêmeos: você precisa olhar mais para dentro, geminiano. É fundamental que você mantenha a mente bem equilibrada.

Câncer: é hora de observar bem as pessoas e ver quem apoia os seus sonhos, canceriano. Não tenha medo de inovar, mas saiba ouvir as opiniões que valem a pena.

Leão: seja sábio ao lidar com as pessoas, leonino. É preciso planejar o futuro e exercer a sua liderança, mas vá com calma.

Virgem: dê atenção aos estudos e tudo o que demanda o uso da sua intelectualidade, virginiano. É preciso investir no conhecimento.





Libra: seja ousado para mudar, mas leve com você as pessoas que sempre apoiam suas iniciativas, libriano. É preciso saber quem merece estar na sua intimidade.

Escorpião: seja equilibrado e invista no diálogo, escorpiano. O céu pede para você atuar em conjunto e fazer parcerias.

Sagitário: organize-se, sagitariano. O dia promete agitação, mas é preciso ter base emocional para lidar com as diferentes demandas que surgirem.

Capricórnio: tenha tato para falar com as pessoas, capricorniano. É hora de você exercer seus desejos, mas também é preciso saber ouvir os outros.

Aquário: tenha foco nas suas questões íntimas, aquariano. É hora de ter sabedoria e fomentar a harmonia em casa.

Peixes: organize os pensamentos e expresse os seus sentimentos, pisciano. O dia pede boa comunicação e empatia.

