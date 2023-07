Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 27

Vamos falar sobre valores compartilhados em conjunto? Em qualquer tipo de relacionamento, seja de amizade, trabalho ou afetivo-sexual, o que mais se compartilha, para além de experiências de vida, são valores fundamentais. E isso vale para relações em qualquer escala numérica: em dupla ou até em grupos massivos, relacionar-se significa desejar e valorizar as mesmas coisas.

Nesta quinta-feira, dia 27, o dia da semana considerado pelos magos caldeus, na antiga Babilônia, como dedicado ao sábio planeta Júpiter, chega querendo entender melhor o que atrai cada indivíduo. É para valorizar o belo, sedutor e irresistível, mas também para investigar o que há de atrativo naquilo que se torna objeto de desejo.

Nesse dia com astral que requer sabedoria para valorizar as coisas certas, os planetas Mercúrio e Vênus chegam a uma conjunção exata. Na matemática astrológica, diz-se que dois astros estão em conjunção quando ficam a até 10 graus de distância um do outro. Quando chegam exatamente ao mesmo ponto – ou seja, no mesmo grau, em termos trigonométricos -, há uma conjunção exata.

E vale lembrar: Vênus, o mais belo e brilhante de todos no Sistema Solar, está atualmente em meio ao seu ciclo de movimento retrógrado aparente . Então, é como se a sedução e a atração em si já estivessem abertas à revisão e, junto ao abraço do racional Mercúrio, fica ainda mais fácil entender o que norteia o desejo humano. O que torna esse exercício ainda mais propício é que esse encontro acontece nos domínios zodiacais do signo de Leão, onde também ingressou há pouco o Sol, nosso astro-rei, que agora está então domiciliado.

Por isso, aproveite esse período para racionalizar os seus desejos mais profundos. Afinal, a realização pessoal está diretamente atrelada à maneira como a atenção e o psiquismo são direcionados. E entender o que você valoriza de verdade pode jogar muita luz à maneira como você se relaciona e o tipo de pessoa que tende a atrair ao longo da vida.

Observe: chegando aos 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase às 2h30 da manhã da sexta-feira, dia 28. Entre a Constelação de Libra e a Constelação de Escorpião, a rainha da noite também ficará alinhada a Toliman, nome popular dado à estrela Alfa da austral Constelação do Centauro.

Áries: valorize as coisas certas e tome decisões melhores, ariano. É preciso ser mais analítico para seguir em frente com mais consciência.

Touro: comunique-se de forma direta e com empatia, taurino. É hora de ser claro sobre o que você deseja e com quem você ama.

Gêmeos: é hora de acreditar, seguir os seus instintos e fazer planos para o futuro, geminiano. Equilibre intuição e racionalidade.

Câncer: pense na melhor forma de realizar os seus planos e manifestar os seus talentos, canceriano. É preciso ser prático e sensível ao mesmo tempo.

Leão: dê atenção à família e às pessoas mais íntimas, mas sem deixar de se divertir, leonino. É fundamental que você dê atenção às suas necessidades.

Virgem: expresse-se com mais autoconfiança, virginiano. O momento pede olhar para dentro e fomento da autoestima.

Libra: você está profundo e também cheio de vontade de se expressar, libriano. Procure selecionar as palavras certas.





Escorpião: o que você quer, escorpiano? É preciso entender quais são as suas prioridades para, então, conectar-se ao seu sexto sentido.

Sagitário: o astral promete muitos insights poderosos, sagitariano. Mantenha a mente descansada para poder conectar-se melhor ao seu entorno.

Capricórnio: pense no futuro, mas sem se desconectar do presente, capricorniano. Aproveite também para selecionar melhor as suas companhias e ambientes.

Aquário: esteja aberto para valorizar as pessoas e o trabalho em equipe, aquariano. É hora de demonstrar suas habilidades relacionais para poder crescer.

Peixes: invista no conhecimento, pisciano. Planeje tempo para leituras, atividades e conversas que estimulem a sua intelectualidade.

