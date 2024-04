Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 25

Virginia Gaia 24/04/2024 - 21:08 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, dia 25, o planeta mais injustiçado da atualidade muda sua direção aparente no céu. Retrógrado na perspectiva do observador terrestre, o pequeno Mercúrio ficará direto, retomando o seu sentido habitual, ou seja, avançando na mesma direção da sequência de signos zodiacais. Assim, o planeta mais julgado erroneamente, nesta era digital, não servirá mais de bode expiatório para os problemas práticos, aqui na Terra.

Considerado mensageiro dos deuses, desde a Antiguidade, dada a sua proximidade em relação ao Sol, Mercúrio prega peças, pois é o planeta que mais muda sua direção aparente. Retrógrado desde o início do mês, ele agora seguirá ao lado dos demais corpos celestes errantes, em seu caminho em meio às estrelas. Dessa maneira, quem costuma culpá-lo por tudo, terá que arrumar outros argumentos para o que der errado.

Uma das áreas mais impactadas pela internet, com suas vantagens e também suas desvantagens na popularização de conhecimento, a astrologia é uma antes e outra depois da era digital. E o fenômeno da retrogradação dos planetas é um exemplo claro disso. Nos últimos tempos, houve quem utilizasse a expressão “Mercúrio retrógrado” de maneira quase terrorista para viralizar uma hashtag e, com isso, atingir mais gente, ganhar mais seguidores e curtidas. Contudo, é preciso ir com calma, pois planetas retrógrados não são o fim do mundo.

Aliás, a retrogradação está aí desde que o mundo é mundo ou que o nosso Sistema Solar se estabilizou da maneira como é hoje. Vale lembrar: planetas não mudam as suas órbitas ao redor do Sol, mas, como os vemos tendo a Terra como referencial, há momentos nos quais os corpos que giram em volta do astro-rei parecem fazer um laço em relação ao fundo de estrelas.

Esse fenômeno é notado desde os primórdios da astronomia e da astrologia. Como, naquela época, não havia redes sociais e os gurus dos astros eram pessoas que realmente estudavam o céu, então não havia tanta disseminação de conteúdos irresponsáveis somente com o intuito de ganhar popularidade. Por isso, uma regra de ouro para sobreviver à era dos memes astrológicos deveria ser a de tomar cuidado com o que se ouve por aí.

Bem, então, aproveite esta quinta-feira para respirar aliviado! É dia de Júpiter e a Lua Cheia ingressa, à noite, no signo de Sagitário. Com Mercúrio direto, no signo de Áries, fica mais fácil separar o joio do trigo, tendo mais atitude na hora de depositar a sua fé!

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 19h para cruzar o céu ao longo da madrugada. Na região do céu que fica entre a Constelação de Libra e a Constelação de Escorpião, a rainha da noite ficará visível até o nascer do Sol, na manhã da sexta-feira, dia 26. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Toliman, a estrela Alfa da austral Constelação do Centauro.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja seletivo em relação ao que você toma como verdade, ariano. É preciso fazer apostas em pessoas e conhecimentos que realmente valham a pena.

Touro: esteja aberto às mudanças e adaptações, taurino. É preciso seguir em frente estando disposto a lidar com novos cenários.

Gêmeos: esteja atento à sua comunicação, geminiano. É preciso ser claro e objetivo para fazer-se entender de forma efetiva.

Câncer: organize o seu dia a dia para não deixar nada para trás, canceriano. É preciso dar conta dos compromissos sem se desesperar.

Leão: expresse-se de maneira mais consciente, leonino. É hora de fazer valer as suas vontades e ser mais persuasivo.

Virgem: esteja atento às suas demandas íntimas, virginiano. O astral pede mais atenção aos temas domésticos e familiares.

Libra: ouça mais antes de falar, libriano. O céu pede mais diálogo e ponderação para que você estabeleça bons contatos.

Escorpião: tenha senso de prioridade, escorpiano. É preciso ter foco e saber onde você quer chegar, agindo de forma estratégica.

Sagitário: procure usar a sua intuição para agir de forma mais efetiva, sagitariano. O astral incentiva a sua iniciativa.

Capricórnio: cuidado para não exagerar, capricorniano. É preciso manter a mente descansada e o seu emocional em equilíbrio.

Aquário: esteja com as pessoas, mas cuidado com o que você ouve por aí, aquariano. Nem todas as opiniões merecem crédito.

Peixes: invista no longo prazo, pisciano. É importante planejar os seus próximos passos, com mais consciência e responsabilidade.