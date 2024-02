Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 22

Virginia Gaia 21/02/2024 - 21:12 Para compartilhar:

O encontro está marcado: nesta quinta-feira, dia 22, o conquistador Marte e o sedutor Vênus se alinham no céu. Nessa conjunção exata, é como se esses dois planetas se beijassem como amantes que celebram seus encontros com paixão, mesmo que tenham que se afastar de tempos em tempos.

Ao combinarem seu simbolismo nos domínios aquarianos, esse belo casal abre espaço para as amizades que se transformam em algo mais. E também levam mais encanto para os casais renovarem as trocas mútuas tão fundamentais para que a chama do amor nunca se apague. Incendiando os afetos com interesses comuns, esse abraço celeste favorece ainda as reuniões sociais que venham para somar.

Desde a Antiguidade, Vênus e Marte fascinam os observadores do céu. Enquanto Vênus é o ponto alvo e mais brilhante, que reluz pouco antes do nascer do Sol ou logo depois do ocaso solar, Marte cintila em tom avermelhado. Assim, o primeiro foi associado à beleza e à riqueza, enquanto o segundo tornou-se o símbolo da coragem e do sexo.

Mas, como quem faz amor não quer guerra com ninguém, essa bela união celeste tem a capacidade de fazer Vênus render-se às paixões impulsivas de Marte ao passo em que o regente dos relacionamentos consegue apaziguar a fúria do planeta vermelho. Como opostos complementares, eles mostram, aqui na Terra, quem combina com quem.

Para completar essa poderosa dupla, a conjunção exata acontece a poucos graus de distância de Plutão, o planeta-anão mais querido, por vezes temido, e também intenso da metafísica astrológica. É para mergulhar fundo e não ter medo de revolucionar a arte de amar. Então, eis a oportunidade ideal para aqueles que quiserem vencer barreiras, sejam internas ou das pessoas.

O bom é que tudo isso acontece sob a influência da Lua Crescente, já quase Lua Cheia, passando pelo signo de Leão para garantir mais prazer e espontaneidade. Quer saber? Seja mais você, cultive o amor próprio e esteja mais livre para encontrar o seu par perfeito. Ainda que não exista a outra metade da laranja, há sempre aquela pessoa que torna a vida mais doce.

Observe: praticamente com o corpo todo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até por volta das 5h da manhã da sexta-feira, dia 23. Na divisa entre a Constelação de Câncer e a Constelação de Leão, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Dubhe, a estrela Alfa da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: seja persuasivo e invista nos seus sonhos, ariano. É hora de demonstrar os seus talentos e conquistar o que você quer.

Touro: aprofunde laços íntimos, taurino. É importante que você esteja antenado e consiga manifestar as suas necessidades afetivas.

Gêmeos: é hora de se expressar, mas evitar as palavras demasiadamente diretas, geminiano. O momento pede mais trocas com as pessoas.

Câncer: mantenha o foco e siga em frente, canceriano. O céu pede mais atenção às suas necessidades.

Leão: use a intuição a seu favor, leonino. É preciso buscar mais compreensão para agir de acordo com o que você quer.

Virgem: preste atenção no entorno e evite ambientes que possam drenar a sua energia, virginiano. É preciso estar aberto aos insights.





Libra: priorize os amigos mais próximos e perceba quem está ao seu lado, libriano. É fundamental selecionar bem as suas companhias.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. É importante fazer boas parcerias para conquistar em conjunto.

Sagitário: esteja aberto a novas propostas para o seu crescimento pessoal, sagitariano. É hora de você estar aberto a novas ideias.

Capricórnio: mergulhe fundo e perceba para além da superfície, capricorniano. É hora de você ter gente em quem possa confiar.

Aquário: seja claro na sua comunicação e não deixe de falar sobre os seus sentimentos, aquariano. É hora de você se posicionar de maneira empática.

Peixes: atue em equipe, pisciano. É preciso saber lidar com as pessoas e ser mais produtivo no dia a dia.

