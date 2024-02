Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 15

Virginia Gaia 14/02/2024 - 20:41 Para compartilhar:

Segundo a tradição milenar que vem desde os tempos da Babilônia, toda quinta-feira é dedicada ao planeta Júpiter. Neste 15 de fevereiro, o gigante gasoso do Sistema Solar será também iluminado pela Lua Nova – quase Lua Crescente -, ambos no sensorial e concreto signo de Touro. Na prática, esse encontro celeste somado ao simbolismo do dia da semana acentua todos os temas jupterianos.

Desde a Antiguidade, esse grandioso planeta é observado e reverenciado pelo seu caráter benevolente, incentivador da sabedoria, amante da justiça e líder carismático. De passagem pelo signo de Touro desde maio do ano passado até maio deste ano, Júpiter está levando sua grandiosidade aos temas mais taurinos e, portanto, mais materiais da experiência humana. Dessa forma, é importante discernir o que é realmente importante ter, para além de ser, e o que é absolutamente supérfluo.

Assim, o astral desses poucos dias úteis, que vêm logo na esteira do Carnaval, está muito propício para jogar luz aos valores essenciais que norteiam a vida de cada indivíduo. E, para além da esfera particular, o céu também estende esse conceito às mais variadas relações humanas, já que Marte, Plutão e Vênus estão reunidos para aumentar as temperaturas no âmbito relacional.

Marte e Plutão já estão nos revolucionários domínios aquarianos. Vênus, por sua vez, está em seus últimos momentos no conservador signo de Capricórnio, mas logo se juntará aos seus pares, pois ingressa no signo de Aquário no dia seguinte, sexta-feira, dia 16. Com esse trio, tudo fica mais intenso, abrindo espaço aos sentimentos que pedem para entregar o coração de bandeja. E é daí que vale lembrar: quebre barreiras, mas não esqueça de honrar os seus valores!

Seja nas relações afetivas ou nas parcerias comerciais, é sempre bom ter em mente que o que pavimenta o caminho para os casamentos e as sociedades bem sucedidas é a comunhão de crenças e visões de mundo. Isso é que vem primeiro, antes até das afinidades e dos gostos pessoais. Pois é muito mais fácil aprender, mudar, repensar ou adaptar preferências, mas mexer no cerne do caráter é algo bem mais difícil.

Observe: com mais de 40% do corpo iluminado, a Lua Nova em véspera de tornar-se Lua Crescente estará visível a Oeste, desde o pôr do Sol até quase às 23h. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará próxima ao brilhante planeta Júpiter, também nas dependências do mítico carneiro estelar. Nesse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Rucha, a estrela Delta da Constelação de Cassiopeia que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização para observadores no Hemisfério Sul.

Áries: organize os seus recursos para multiplicar suas finanças, ariano. O momento é muito favorável para você identificar as melhores formas de usar o seu dinheiro.

Touro: use a sua intuição para agir com mais sabedoria, taurino. Preste atenção nos conselhos de gente mais experiente.

Gêmeos: procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, geminiano. É preciso cultivar o seu bem-estar em um sentido amplo.

Câncer: é hora de pensar no futuro, mas sem se equivocar em relação ao presente, canceriano. Evite antecipar o que tem a sua hora para acontecer.

Leão: é importante usar o seu carisma para liderar de forma inspiradora, leonino. É hora de crescer, mas com mais estrutura.

Virgem: preste atenção no seu entorno, virginiano. É hora de você perceber sutilezas e ouvir bons conselhos.

Libra: use a sua capacidade de perceber as pessoas e estreite laços com quem vale a pena, libriano. O momento pede mais confiança em quem merece.





Escorpião: fale o que pensa e sente, escorpiano. É preciso saber abordar as pessoas e se posicionar, sem fugir de temas que podem parecer espinhosos.

Sagitário: seja mais racional para manter um dia a dia mais saudável, sagitariano. Aliás, vale aproveitar o momento para se inspirar em boas influências.

Capricórnio: expresse a sua criatividade da melhor maneira, capricorniano. O céu pede mais ação e inspiração.

Aquário: dê atenção aos temas domésticos e familiares, aquariano. O céu pede para você se orientar a partir do que tem de mais profundo.

Peixes: ouça mais as pessoas e evite julgamentos antecipados, pisciano. É preciso ser mais sensível para agir de forma solidária.

