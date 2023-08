Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta, 10

Na vida, é preciso dosar os pensamentos na medida certa. Na prática, isso significa deixar a imaginação fluir, mas sem que isso se transforme em uma enxurrada de ideias que levem à ansiedade. Nesta quinta-feira, dia 10, o céu lembra que, na vida, é preciso colocar um filtro em tudo e eliminar os excessos, especialmente no que tange o pensamento.

A Lua Minguante avança pelo signo de Gêmeos, evocando a revisão e a reflexão sobre o fluxo e a quantidade de informação. Sabe aquela tempestade de mensagens e de notificações que pulam no celular toda hora? Então, é importante organizar tudo isso para não acabar sendo vítima do esgotamento.

Até porque, enquanto avança pelos domínios geminianos, a rainha da noite engata uma tensão com os planetas Mercúrio e Marte, ambos no signo de Virgem. É por isso que o astral pede simplicidade e economia no fluxo de informação. É para ser produtivo, mas não para ser obsessivo com aquilo que nem sempre é essencial.

Vale fazer uma avaliação sincera sobre a quantidade de compromissos e a capacidade de cada um se organizar em meio a tanta comunicação e conectividade. Será que não dá mesmo para ficar offline de vez em quando e curtir um mundo mais acessível? A sociedade já vinha cada vez mais conectada nas últimas décadas. Com a pandemia do coronavírus, todo mundo foi forçado a ficar em casa e, então, a dependência eletrônica aumentou exponencialmente.

Claro que as conexões virtuais ajudam – e muito – o dia a dia. Mas é importante que isso não tire o contato direto entre as pessoas. E o mais importante: que a espera pelas notificações e mensagens não acaba se tornando um tormento que demanda respostas imediatas ao menor sinal.

Por isso, lembre-se: é preciso tempo para reconectar-se consigo mesmo. Respire, raciocine e responda no momento oportuno. Afinal, o tempo aqui na Terra é curto demais para deixar de ser vivido em sua integralidade.

Observe: com pouco mais de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende, ao Leste, somente depois das 3h da manhã da sexta-feira, dia 11, ficando depois visível até o nascer do Sol. Nas dependências da Constelação de Touro, quase na divisa com a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite estará perto de El Nath, a estrela Beta do famoso bovino celeste, ao passo em que também ficará alinhada Bellatrix, a estrela Gama da Constelação de Órion.

Áries: evite o excesso de palavras e de pensamentos, ariano. É preciso ir com calma para não se deixar consumir pela ansiedade.

Touro: reveja prioridades e invista melhor os seus recursos, taurino. É preciso aproveitar esses momentos para ser mais econômico, fazendo o dinheiro render mais.

Gêmeos: use a intuição, geminiano. É preciso acalmar-se, evitando o desgaste desnecessário e poupando a sua energia.

Câncer: procure dormir bem, canceriano. É importante estar com a mente serena para saber onde você pode chegar.

Leão: seja mais observador e econômico com as palavras, leonino. O astral pede mais ação em grupo e em boa companhia.

Virgem: planeje-se, virginiano. É importante ter senso de prioridade e não se afobar para poder cuidar da sua carreira.





Libra: seja flexível, libriano. É importante saber receber dicas e ouvir opiniões que possam ser úteis para o seu futuro.

Escorpião: fale menos e use mais a sua sensibilidade, escorpiano. O céu pede para você saber o que é essencial e se concentrar nas coisas certas.

Sagitário: busque ser ponderado e entender as motivações dos outros, sagitariano. É hora de você investir no diálogo e na empatia.

Capricórnio: seja criterioso e minucioso, capricorniano. O céu pede para você se organizar e então dedicar-se ao que for mais importante na sua vida.

Aquário: seja mais você, mas sem parecer muito individualista, aquariano. É preciso saber usar o seu carisma de maneira sábia.

Peixes: preserve a sua intimidade e dê valor aos momentos mais introspectivos, pisciano. O astral pede mais discrição.

