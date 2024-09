Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta terça, dia 24

Virginia Gaia 24/09/2024 - 1:00 Para compartilhar:

Pense em uma Lua Minguante para lavar a alma? Pois é assim que esta terça-feira, dia 24, amanhece, com o nosso satélite natural entrando em seu período mais introspectivo. Mas, para além da troca da fase lunar, a rainha da noite também ingressa no signo do qual é regente: Câncer.

Assim, a rainha da noite fica cada vez menos iluminada em sua própria casa zodiacal, evocando as revisões internas mais profundas. E vale lembrar que a Lua está incrivelmente poderosa por esses dias, pois foi parcialmente ocultada no Eclipse Lunar Parcial da última terça-feira, dia 17, e já se prepara para ocultar o Sol, em um Eclipse Solar Anular, no próximo dia 2 de outubro. Com esse conjunto simbólico, a magia está no ar!

Para ajudar nos insights mais racionais também, Mercúrio e Urano engatam um harmonioso trígono. De acordo com a metafísica astrológica, eles chegarão ao ponto onde formarão um ângulo de 120° entre si, de forma que seu simbolismo se cruza, em conformidade e com harmonia. Com o patrono da comunicação e o regente da inovação social convergindo dessa maneira, fica mais fácil trocar ideias variadas, abrindo-se também para a diversidade de pessoas.

Nada mal para um momento histórico no qual as pessoas tendem a se fechar, cada vez mais, em bolhas culturais e comportamentais. Por isso, é como se o céu lembrasse o quanto é bom ter gente de tudo quanto é jeito nesse mundo! Afinal, estamos em plena temporada do Sol libriano, que é relacional por excelência.

Dessa maneira, vale lançar mão daquela habilidade diplomática que existe dentro de você para tentar se aproximar das pessoas distantes. Quer abordar alguém novo, retomar algum contato ou simplesmente dar um “oi” despretensioso? Pois a hora é agora! Só fica o conselho: seja gentil, mas também seja realista. É para investir nas trocas sociais, mas isso também precisa de moderação.

Observe: com menos da metade do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente na madrugada da quarta-feira, dia 26. Chegando ao céu quase à 1h30, a rainha da noite estará bem na divisa entre a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) e a Constelação de Gêmeos. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará praticamente ao lado de Marte, o planeta vermelho.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está profundamente emotivo, ariano. Cuidado para não acabar exagerando nas reações com as pessoas.

Touro: é hora de trocar ideias e estar aberto ao novo, taurino. Só tenha o cuidado de perceber as intenções dos outros nas entrelinhas.

Gêmeos: é preciso se concentrar, geminiano. O dia promete muita agitação, então procure saber o que precisa ser tratado com mais cuidado.

Câncer: use a sua intuição aflorada para tomar decisões mais acertadas, canceriano. É hora de agir de forma bem equilibrada.

Leão: você está sensível e introspectivo, leonino. Procure investir mais tempo na sua saúde e bem-estar.

Virgem: pense no futuro, mas sem ficar ansioso, virginiano. Muita coisa precisa ser feita, mas tudo tem sua hora.

Libra: exerça a sua liderança com sensibilidade, libriano. O momento pede mais atenção com as pessoas.

Escorpião: esteja aberto a novas opiniões e aprendizados, escorpiano. O momento pede mais exploração do conhecimento.

Sagitário: transforme-se, sagitariano. O céu pede mais desapego e olhar para o futuro, especialmente junto a quem é fiel a você.

Capricórnio: seja diplomático, capricorniano. O momento incentiva as parcerias, mas é preciso estar atento às intenções das pessoas.

Aquário: seja prático, aquariano. O dia promete ser agitado, mas é preciso dar conta de tudo o que está pendente.

Peixes: seja criativo e mantenha o ânimo, pisciano. O céu pede mais dinamismo e ação direcionada.