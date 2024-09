Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta sexta, dia 27

Virginia Gaia 27/09/2024 - 1:26 Para compartilhar:

Cada vez mais introspectiva e menos iluminada, a Lua Minguante avança pelos domínios do signo regido pelo Sol, Leão. A cada grau que deixa para trás nessa senda, mais próximo o nosso satélite natural fica do ponto onde ocultará o astro-rei, no signo de Libra, no próximo dia 2 de outubro. É nessa contagem regressiva que esta sexta-feira, dia 27, aponta no céu.

Por isso, a véspera do fim de semana promete mexer com os corações aflitos e esperançosos pelo contato de alguém especial. E isso é totalmente compreensível, já que todo mundo gosta de ter um amor para chamar de seu. Contudo, é também preciso ter em mente que, sim, existe vida sob a máxima do “antes só do que mal acompanhado”. E, às vezes, nem é uma questão de estar mal acompanhado, mas apenas de querer um tempo para si!

Nesses momentos de preparação para um Eclipse Solar Anular, que acontecerá em pleno signo da balança e das relações humanas, é preciso realmente ter foco no equilíbrio. E há quem fique mais balanceado sozinho do que a dois. Quem sai por aí cobrando o status de relacionamento dos outros, com certeza, ganha de longe no ranking das pessoas inconvenientes.

Talvez seja exatamente esse o recado celeste, uma vez que a Lua Minguante, neste último dia útil da semana, engata uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, de acordo com a metafísica astrológica – com Vênus. Como patrono das relações humanas, regente do signo de Libra e também de todas as sextas-feiras, o mais belo dos planetas ficará enquadrado pela rainha da noite, de forma a evidenciar tudo o que pode estar fora de lugar nos assuntos sobre os quais exerce influência simbólica.

Então, vale se preparar para fechar a semana de forma decisiva sobre os que ficam, os que se vão e também os que merecem mais atenção daqui para frente. Porque, afinal, relacionar-se é uma arte, ninguém nasce sabendo, mas todo mundo pode aprender. E, no final das contas, a vida é muito curta para engatar algum enlace afetivo só por conta de padrões ou pressões sociais.

Então, busque o seu par perfeito, especialmente aquele que está mais dentro de você do que ao seu lado!

Observe: com menos 20% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste somente depois das 3h30 da manhã do sábado, dia 28. Bem na divisa entre a Constelação de Câncer e a Constelação de Leão, a rainha da noite estará próxima de Alterf, a estrela Lambda na fonte do mítico felino celeste.

Áries: procure curtir um pouco a vida, mesmo que o dia seja tenso, ariano. É preciso saber relaxar na hora certa.

Touro: olhe para dentro, taurino. É preciso estar bem com você mesmo para resistir às pressões desnecessárias.

Gêmeos: converse com as pessoas e extraia o melhor das interações humanas, geminiano. É preciso estar mais confiante para se comunicar melhor.

Câncer: tenha prioridades para poder chegar mais longe, canceriano. O céu pede mais foco e disciplina.

Leão: manifeste-se de forma mais clara, leonino. É preciso saber lidar com os outros, mas sem se exaltar.

Virgem: mantenha a serenidade e invista no seu bem-estar, virginiano. É hora de estar bem com você mesmo.

Libra: veja os amigos, mas evite a dependência emocional, libriano. É preciso saber agir de forma independente, mesmo que junto ao grupo.

Escorpião: pense onde você quer chegar, escorpiano. O céu pede mais atenção para que você consiga crescer de forma sustentável.

Sagitário: invista nos programas culturais e nas conversas enriquecedoras, sagitariano. O momento pede mais expansão de conhecimento.

Capricórnio: esteja com as pessoas certas e, especialmente, apoie-se em quem você pode confirmar, capricorniano. É hora de ser mais seletivo.

Aquário: faça tudo em parceria, mas não deixe de falar das suas necessidades, aquariano. Busque boa companhia de forma consciente.

Peixes: faça tudo a tempo para poder relaxar ao final do dia, pisciano. É preciso saber trabalhar bem em equipe e também curtir a vida.