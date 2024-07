Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda-feira, 8

Virginia Gaia 08/07/2024 - 7:14 Para compartilhar:

Esta segunda-feira, dia 8, abre a semana com tudo! Ainda é Lua Nova, mas o céu parece já querer acelerar as mentes e os espíritos aqui na Terra. Por isso, é dia de sair da cama, agir e produzir, mas não somente fazer por fazer: é também para realizar com prazer e com gosto pelo aprendizado!

Com a Lua Nova ganhando cada vez mais luz do Sol, a rainha da noite avança pelo signo de Leão, onde o astro-rei brilha onipresente e onipotente, manifestando toda a sua força geradora. Embora a rainha da noite engate uma tensão com o guerreiro planeta Marte, o que pode gerar um tanto de ansiedade e até uma pontinha de agressividade por aí, ainda assim o astral é de quem agita, cria e entrega com gosto!

Sob esse contexto, o regente da mente e do aprendizado, Mercúrio, fica em harmonia com o patrono do ensino e dos assuntos acadêmicos, Júpiter. Eles formarão um aspecto chamado de sextil que, na metafísica astrológica, representa um ângulo de 60° e se traduz como uma conversa construtiva entre o simbolismo representado por esses dois corpos celestes. Dessa maneira, o astral incentiva as trocas intelectuais e a construção de conhecimento. Tudo isso com muita cooperação e intercâmbio entre talentos individuais.

Ah, e tem mais: Vênus e Urano, dois planetas para lá de relacionais e complementares, também engatam o mesmo tipo de aspecto na geometria celeste. Como representantes das relações humanas e da vida em sociedade, esse namoro promete ampliar as possibilidades de trocas entre as pessoas mais diversas. Por isso, é hora mesmo de ir com tudo e buscar as boas companhias.

Então, lembre-se de começar a semana com o pé direito e de bom humor! Afinal, não há nada mais prazeroso do que estar bem para distribuir sorrisos sinceros aos mais variados tipos de pessoas. Pois, com um pouquinho de paciência, sempre é possível crescer em conjunto!

Observe: com quase 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até aproximadamente às 20h. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Tania Borealis e Tania Australis, as estrelas Lambda e Mu, respectivamente, da Constelação da Ursa Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: segure a ansiedade e siga em frente, ariano. É hora de fazer tudo do seu jeitinho, mas é preciso saber dividir tarefas e conquistas com os outros.

Touro: procure estabelecer bons acordos para que você possa chegar mais longe, taurino. Você precisa se sentir mais seguro com as pessoas que coloca na sua vida.

Gêmeos: cuidado com o excesso de pensamentos, geminiano. É hora de investir em conhecimento e estabelecer um foco para concentrar sua capacidade de aprendizado.

Câncer: faça uma boa gestão do seu tempo e dos seus recursos para chegar mais longe, canceriano. O momento pede mais energia concentrada para os seus projetos.

Leão: use a intuição e faça uma coisa de cada vez, leonino. É preciso avançar com sabedoria e sem ansiedade.

Virgem: cuide de você e do seu bem-estar, virginiano. O céu pede mais atenção à sua saúde mental, então pegue leve com você mesmo.

Libra: aproveite o dia para conversar com as pessoas e fazer contatos, libriano. Só tenha cuidado para fazer parcerias confiáveis.

Escorpião: planeje o seu futuro, escorpiano. É preciso ter mais estratégia para que você consiga avançar pela vida.

Sagitário: esteja aberto ao aprendizado, sagitariano. Converse mais e seja flexível para assimilar novos conhecimentos.

Capricórnio: esteja pronto para mudar e se adaptar às situações, capricorniano. O céu pede mais contato com as pessoas mais íntimas.

Aquário: faça bons contatos, aquariano. É hora de se cercar de pessoas interessantes e deixar as diferenças para trás.

Peixes: invista na sua saúde e comece a semana de forma mais disciplinada, pisciano. É preciso avançar de forma mais consciente e sistemática.