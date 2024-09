Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, dia 30

Virginia Gaia 30/09/2024 - 1:16 Para compartilhar:

É Lua Minguante, mas o astral desta segunda-feira, dia 30, pede para sair da cama com tudo, em contagem regressiva para o Eclipse Solar Anular que acontece na quarta-feira, dia 2. Fechando setembro com muita intensidade, o céu está emocional, dramático, intenso e cheio de oportunidade para colocar tudo em ordem!

Aliás, tem algo que você quer colocar um ponto final de maneira bem prática? Pois aproveite este início de semana para isso, pois o contexto astrológico dará todo o incentivo! A Lua Minguante avança pelo signo de Virgem, já praticamente ausente do céu noturno e em plena preparação para ocultar o Sol. Dessa maneira, a rainha da noite pede ação mais disciplinada e direcionada, com olhar crítico, mas sem querer criticar para se sobrepor aos outros. Afinal, a semana toda está mais do que dedicada ao tema dos relacionamentos.

Para ajudar a fazer tudo não somente com foco e capricho, mas também com consistência e responsabilidade, o planeta Marte chega a um harmônico trígono com o estruturado planeta Saturno. Atualmente no signo de Câncer, o planeta vermelho está manifestando a sua faceta mais sensível, que abre espaço para as lutas emocionadas e as vitórias suadas. Em um ângulo de 120° com Saturno, em Peixes, o patrono astrológico da ação está mais obstinado do que nunca.

Contudo, nas águas piscianas, o senhor dos anéis do Sistema Solar lembra que, para tudo na vida, há um limite. E essa marca é dada pelo critério do que é saudável. Então, é como se o céu lembrasse que tudo vale na hora de brigar pelos seus sonhos, mas nada compensa se o preço a pagar for com a saúde. Pois com a saúde não se brinca!

Esse aviso vale tanto para os males do corpo como para as doenças da alma. Dessa maneira, é preciso fazer acontecer com o alerta ligado para, no momento limite, acionar o velho mecanismo interno que permite dizer: “me poupe!”. E é assim que os projetos de longo prazo, especialmente ao lado de pessoas igualmente consistentes, acontecem.

Prepare-se: a semana está só começando!

Observe: a Lua Minguante chega muito tarde ao céu para poder ser observada! Já bem próxima ao Sol, a rainha da noite ascende ao Leste praticamente junto ao amanhecer da terça-feira, dia 1º de outubro. Vale aproveitar esse intervalo para tentar localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Saturno estará próximo ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol, em meio à Constelação de Aquário, ficando depois visível até depois das 4h30 da manhã. Júpiter, por sua vez, surge no horizonte Leste por volta das 23h30, em meio à Constelação de Touro, sendo posteriormente ofuscado pela luz do Sol nascente.

Áries: mesmo que a semana comece muito corrida, é preciso ir com calma, ariano. O céu pede mais atenção ao seu bem-estar.

Touro: pegue leve com você e com os outros, taurino. Mantenha o bom humor para poder dar conta das coisas à sua volta.

Gêmeos: o dia tem tom um pouco introspectivo, mas é preciso fazer o que precisa ser feito, geminiano. Preserve a sua intimidade e siga em frente.

Câncer: cuidado para não exagerar o tom com as pessoas, canceriano. Você está bem sensível e então precisa agir de forma bem harmônica.

Leão: administre bem o seu tempo e os seus recursos, leonino. É hora de seguir em frente, mas de forma bem calculada.

Virgem: vá com calma, virginiano. Aproveite a sensibilidade aflorada para perceber melhor os ambientes que você frequenta.

Libra: olhe para dentro, libriano. Esse início de semana está bastante sensível para você, então perceba melhor o seu entorno.

Escorpião: planeje melhor as suas prioridades, escorpiano. A sua mente está acelerada, então é preciso ir com calma para avançar de forma consciente.

Sagitário: não tenha medo de encarar desafios, sagitariano. Só tenha o cuidado de fazer as coisas pensando no longo prazo.

Capricórnio: é hora de sonhar, mas sem perder a conexão com a realidade, capricorniano. O céu pede mais disposição para aprender.

Aquário: olhe para dentro e perceba quem é parceiro de fato, aquariano. É hora de reforçar laços que sejam proveitosos.

Peixes: preste atenção nas oportunidades de parceria, pisciano. Só cuidado para não depositar expectativas demais sobre os outros.