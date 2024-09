Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, dia 23

Virginia Gaia 22/09/2024 - 23:25 Para compartilhar:

Prepare-se para sair da cama com muitas ideias fervilhando na mente e muita coisa para fazer! Pois é assim que esta segunda-feira, dia 23, amanhece. É o último dia de Lua Cheia, já que a Lua Minguante chega logo na terça-feira, dia 24, de forma que a rainha da noite está, gradualmente, perdendo a iluminação.

Ao avançar pelo signo de Gêmeos, a Lua amplia a vontade de falar, estabelecer conexões e trocar ideias. E, como o Sol está agora entregue às influências dos domínios do signo de Libra, então o astral convida mesmo para as atividades em pares, com muita troca de conhecimento e informação. Tem coisa melhor do que aquela companhia com quem se aprende muito?

Pois são essas pessoas que o contexto astrológico promete atrair. Ao lado de Júpiter, o planeta gigante que também tem o simbolismo atrelado à imagem de autoridade máxima do Sistema Solar, a Lua quer mesmo bons mestres e professores. Aliás, vale a dica: preste atenção em quem ensina com prazer e com carisma, sem dogmatismo ou ideias preconceituosas. Afinal, ninguém merece conviver com quem acha que sabe tudo!

Até porque o nosso satélite natural também formará uma tensão com o rei da estrutura: Saturno. Assim, ainda que sob a influência do Sol libriano, a Lua geminiana parece ter argumentos fortes para contestar normas engessadas. Por isso, especialmente para aqueles que exercem alguma posição de liderança, vale apostar mais no poder do convencimento do que no da autoridade!

Afinal, quem se impõe com base na carteirada, não está somente fora de moda, como também se torna cansativo por natureza. E, por fim, o que vale é a capacidade de saber ponderar e tratar a todos com igualdade, algo que é tão libriano quanto humano!

Observe: com pouco mais de 50% do corpo iluminado, a Lua Cheia já prestes a tornar-se Lua Minguante, chega tarde ao céu. Ascendendo ao Leste quase às 0h30 da terça-feira, dia 24, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Auriga (“O Cocheiro”). Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite também ficará alinhada a Betelgeuse, a estrela Alfa da Constelação de Órion.

Áries: o dia promete muita comunicação e trocas produtivas com as pessoas, ariano. Procure manter a atenção em alta, mas sem ficar ansioso.

Touro: mantenha o foco e seja ponderado, taurino. O céu pede mais atenção e concentração nos seus objetivos.

Gêmeos: comece a semana com o humor em alta, geminiano. O céu pede mais cuidado com você e também com o que ajuda você a se sentir energizado.

Câncer: o dia pode começar meio arrasado, mas é preciso enfrentar a realidade, canceriano. O céu pede mais cuidado com o seu bem-estar em um sentido amplo.

Leão: esteja aberto ao diálogo e às atividades em grupo, leonino. O momento pede mais atenção às suas amizades e relações interpessoais.

Virgem: planeje-se, virginiano. O dia pede mais ação assertiva e direcionamento para os seus planos de longo prazo.

Libra: esteja aberto ao aprendizado, libriano. É hora de você ouvir diferentes pontos de vista, contemplando diferentes ideias.

Escorpião: é hora de se desprender do passado e fazer acontecer, escorpiano. O céu pede mais ação e menos enrolação.

Sagitário: seja tolerante e abra-se para novas relações, sagitariano. O seu carisma está em alta, então aproveite para conhecer pessoas.

Capricórnio: mesmo que o dia já comece bastante agitado, é importante estar atento à sua saúde, capricorniano. O céu pede mais atenção ao seu conforto no dia a dia.

Aquário: use a sua criatividade para encontrar novas soluções para antigos problemas, aquariano. Leve as coisas no bom humor e resolva o que precisa ser resolvido.

Peixes: cuide da sua vida íntima, pisciano. Procure manter o equilíbrio entre as demandas externas e as suas necessidades de conforto.

A Constelação de Órion, o Caçador, é uma das mais reconhecidas. Nesta paisagem noturna, registrada em dezembro de 2019, as suas estrelas surgem emaranhadas nas árvores perto de Newnan, Geórgia, nos EUA. A estrela supergigante vermelha Betelgeuse se destaca em tons amarelados, no ombro de Órion e à esquerda do centro. Localizada a cerca de 700 anos-luz do nosso belo planeta, ela contrasta com a estrela supergigante azul Rigel, aos pés do mítico caçador. Betelgeuse é uma estrela variável, mudando seu brilho em múltiplos ciclos, estando próxima ao fim da sua vida. Estima-se que ela passará por uma explosão de supernova, nos próximos 100 mil anos