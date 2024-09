Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, dia 2

Virginia Gaia 01/09/2024 - 22:23 Para compartilhar:

É Lua Nova! No céu, o Sol e a Lua, os luminares da astrologia, estão alinhados, fazendo com que o nosso satélite natural fique oculto em meio às estrelas, já que cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, agarrada com o astro-rei. Unidos no signo de Virgem, esses dois astros que iluminam a vida na Terra abrem um novo ciclo celeste chamado de Lunação. Assim, esta segunda-feira, dia 2, amanhece cheia de inovação.

Acontecendo no signo de Virgem, a Lua Nova não somente dá ares ainda mais workaholic ao início da semana como também ajuda a todos que se esforçarem para dar o melhor de si. Isso porque a Lunação que começa com o primeiro dia útil de setembro será especial, já que sua evolução, ao longo do mês, gerará uma Lua Cheia que também será um Eclipse Lunar Parcial. Achou pouco? Pois ainda tem mais!

Incentivando o trabalho em equipe e o foco nas pequenas coisas essenciais da vida, essa Lua Nova também lembra da importância da saúde mental no cotidiano. Contrastando com Saturno, em Peixes, esse início de ciclo lunar ativa a sua tensão formada com o gigante dos anéis, Júpiter. Dessa forma, esta segunda-feira pede mais do que o esforço diário para fazer acontecer: é para perceber o que precisa ser feito diferente, renovado e aprimorado.

Pois é importante lembrar que todo mundo tem uma coisa na qual é craque e muitas outras nas quais ainda precisa aprender muito. Mas é dando atenção ao que ainda precisa de melhoria que é possível crescer e se desenvolver. Afinal, viver é aprender e, para isso, é preciso admitir a necessidade de se corrigir.

Você conhece alguém que já nasceu sabendo tudo? Aliás, acha viável dominar a totalidade de assuntos? É claro que isso é impossível! Contudo, para essa Lua Nova virginiana, não conhecer é sinônimo de oportunidade. Então, foque no que poderia ser melhor e permita-se ser você mesmo, em uma eterna condição de aprendiz. O mundo é dos que estão dispostos a tentar!

Observe: invisível no céu noturno, pois ainda está muito próxima ao Sol, a Lua Nova cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei e, portanto, ofuscada pelo brilho solar. Dentre os planetas visíveis a olho nu, a dica é a de tentar localizar Saturno, que se aproxima do ponto onde fará oposição ao Sol, o que o torna mais cintilante entre as estrelas. O gigante gasoso está cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, em meio à Constelação de Aquário.

Áries: mantenha o foco no dia a dia, ariano. A segunda-feira chega produtiva, então anime-se e faça acontecer.

Touro: é hora de ter jogo de cintura, taurino. Procure ser criativo e use o seu potencial para produzir.

Gêmeos: concentre-se no que é essencial na sua intimidade, geminiano. O céu pede mais discrição e bem-estar.

Câncer: aproveite esse início de semana para trocar ideias com as pessoas à sua volta, canceriano. Ouça as palavras sábias.

Leão: foque no que é essencial e evite desperdícios, leonino. É preciso ter foco para fazer os seus recursos renderem mais.

Virgem: use a sua sensibilidade para chegar mais longe, virginiano. O momento pede mais autoconfiança e ousadia.

Libra: procure dormir bem neste início de semana, libriano. É fundamental manter a sua saúde psíquica em dia.

Escorpião: esteja com as pessoas certas, escorpiano. É hora de fazer contatos e buscar mais compatibilidade nas suas amizades.

Sagitário: pense no longo prazo, sagitariano. É hora de assumir responsabilidades e preparar a senda para colher resultados lá na frente.

Capricórnio: acredite no seu potencial, capricorniano. É preciso estar aberto ao aprendizado para que você expanda sua atuação.

Aquário: não tenha medo de virar páginas, aquariano. É hora de ser mais resoluto para avançar de forma bem objetiva.

Peixes: saiba ponderar soluções em conjunto, pisciano. Os seus relacionamentos ganham novo fôlego, mas é preciso saber dialogar.