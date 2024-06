Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, 24

Virginia Gaia 23/06/2024 - 22:14 Para compartilhar:

Esta segunda-feira, dia 24, chega sob os embalos de São João. O santo padroeiro mais famoso entre o trio virtuoso das festas juninas é o homenageado neste primeiro dia útil da semana. Assim, ele dá o tom não somente das celebrações com quitutes tipicamente brasileiros, mas também resgata um hábito cultural que, por mais estranho que possa parecer, tem raízes na astrologia e no paganismo europeu.

Junto com Santo Antônio e São Pedro, que têm os seus dias celebrados, respectivamente, em 13 e 29 de junho, São João também é lembrado com fogueira, danças em forma de quadrilha caipira, que encenam até um casamento. No Hemisfério Norte e em diversas culturas européias da Antiguidade, de onde vem a matriz greco-romana da astrologia ocidental, essa época do ano era marcada pela homenagem simbólica à fertilidade.

Era o período dedicado a uma festa chamada de Beltane, geralmente celebrada em maio, que se estendia até a chegada do Litha, outra festividade pagã, em junho. No Beltane, associado à passagem do Sol entre os signos de Touro e de Gêmeos, era comum que fossem celebrados rituais nos quais as polaridades de feminino e de masculino eram representadas como um casamento mágico, com sacerdotes e sacerdotisas trajados de noivo e noiva. Daí, quando chegava o Solstício de Verão, que marca o ingresso do Sol no signo de Câncer, era hora de acender a fogueira e agradecer pelo calor que aquece a geração da vida na Terra. E, assim, nasceu o Litha, celebração ritualística feita com muitas danças de salão em torno de um ponto onde se acendia o fogo.

Dessa maneira, fica mais fácil entender por que, com o passar do tempo, maio ficou conhecido como o “mês das noivas” e junho recebe as festas juninas, com a encenação de casamentos festivos em torno de fogueiras. Do calendário pagão do Hemisfério Norte e sua incorporação pelo cristianismo europeu até às quermesses no Brasil, foi só uma questão de tempo e de uma colonização que cruzou o oceano.

Com a criatividade típica do povo brasileiro, o clima festivo ficou ainda melhor. Afinal, boa parte das iguarias das festas de São João foram inventadas aqui. Quem não gosta de pamonha, paçoca, pé de moleque e tantas outras delícias? Bem, seja pelas tradições pagãs, por São João ou qualquer outro motivo, o fato é que as festas juninas são boas demais para não entrar no clima!

Observe: com cerca de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco depois das 20h. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer da terça-feira, dia 25. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural chegará à mesma longitude da Pequena Nuvem de Magalhães (NGC 292), galáxia anã visível a olho nu, localizada na austral Constelação de Tucana (“O Tucano”).

Áries: o dia promete ser agitado e cheio de compromissos, ariano. Aproveite o ambiente sociável para fazer bons contatos.

Touro: é hora de planejar o futuro e agir de maneira estratégica, taurino. Procure exercer a sua liderança de forma sábia.

Gêmeos: o céu incentiva o seu aprendizado, geminiano. É fundamental que você esteja aberto às pessoas e à boa comunicação.

Câncer: esteja aberto a mudanças, canceriano. É preciso saber inovar, buscando manter ao seu lado as pessoas mais íntimas.

Leão: é hora de conversas e estabelecer bons acordos, leonino. O céu pede mais atenção à sua comunicação, especialmente no que tange os relacionamentos.

Virgem: a semana começa agitada e pede mais produtividade, virginiano. É preciso estar aberto às pessoas e saber trabalhar bem em equipe.

Libra: use a criatividade para resolver questões diversas usando o seu carisma em alta, libriano. É preciso honrar a sua essência até no que pode parecer um mero detalhe.

Escorpião: esteja alinhado às suas questões internas, escorpiano. Pegue leve nesse início de semana para poder se planejar melhor.

Sagitário: concentre-se, sagitariano. Evite falar demais e não deixe de manter o foco no que for realmente importante.

Capricórnio: organize os seus recursos, capricorniano. E isso vale para as finanças e também para a gestão do seu tempo.

Aquário: você começa a semana sensível, aquariano. É preciso saber o que é prioridade, usando a sua energia de forma estratégica.

Peixes: dê prioridade à sua saúde psíquica, pisciano. Lembre-se de que não adianta querer abraçar o que está além do seu alcance.