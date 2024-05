Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, 20

Virginia Gaia 19/05/2024 - 22:47 Para compartilhar:

É hora de iluminar a diversidade de possibilidades e comunicar ao mundo que o mundo fica melhor quando os diferentes se encontram. Nesta segunda-feira, dia 20, o Sol ingressa, logo pela manhã, no signo de Gêmeos. Assim, será hora de estabelecer trocas produtivas, em meio às diferenças e às possibilidades de aprendizado.

No céu, a porção zodiacal que abriga o signo de Gêmeos representa um período de transição entre estações climáticas. Quando o astro-rei passa por esse pedaço do zodíaco, dá-se início ao último mês da primavera, no Hemisfério Norte, e do outono, no Hemisfério Sul. Na Grécia Antiga, de onde vem a matriz cultural da astrologia ocidental, essa época do ano era marcada pela migração de pequenos animais em busca de abrigo para cuidar de suas futuras crias.

A paisagem natural também estava em constante mudança. Os ventos iam e vinham, trazendo as nuvens e a umidade que, depois, com o início do verão, gerava as chuvas torrenciais. Foi assim, a partir da observação dos ciclos naturais, que Gêmeos foi classificado como Mutável, pois representa o período de alternância no clima. Dada a associação dos ventos moderados com o fluxo das nuvens, Gêmeos também foi identificado como um território dedicado ao elemento Ar.

Próximo a essa porção dos signos zodiacais – que dividem os 360° da eclíptica em 12 partes iguais, justamente para delimitar três diferentes fases para cada uma das quatro estações climáticas do ano – está a Constelação de Gêmeos. Assim, o conjunto estelar dedicado aos irmãos Castor e Pollux também contribuiu para o simbolismo do signo zodiacal batizado com o seu nome.

Filhos da bela Leda, a rainha de Esparta e esposa de Tíndaro que foi seduzida por Zeus, os dois irmãos de personalidades bem diferentes são praticamente inseparáveis. Quando foi visitada pelo deus dos deuses, que assumiu a forma de um cisne para conquistá-la, Leda já estava grávida do rei espartano. Mas, mesmo assim, acabou engravidando também de Zeus. Dessa maneira, nasceram Castor, que era um príncipe mortal, e Pollux, que herdou a imortalidade do pai.

Como registro eterno dessa união, que fez com que depois Castor também ganhasse a imortalidade a pedido de Pollux, a dupla de jovens garotos está representada no céu. E, assim, sempre que o simbolismo geminiano fica destacado, o astral inspira mais diálogo, compreensão das diferenças e busca por conhecimento.

Então, comece a semana mais aberto e comunicativo: o céu quer mais fluxo para novas ideias!

Observe: com mais de 90% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até depois das 4h30 da manhã da terça-feira, dia 21. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará alinhada a Izar, a estrela Épsilon da Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça as coisas com calma e em boa companhia, ariano. O céu pede para você buscar mais equilíbrio.

Touro: valorize o trabalho em parceria e em equipe, taurino. É hora de você fazer boas associações.

Gêmeos: receba o Sol no seu signo com a energia em alta, geminiano. O céu pede para você manter o foco e aproveitar as boas oportunidades.

Câncer: aplique o melhor de você no seu trabalho e atividades cotidianas, canceriano. O céu pede mais espontaneidade.

Leão: seja mais comunicativo, mas sem se expor demais, leonino. É fundamental que você consiga avaliar o momento certo de se posicionar.

Virgem: é hora de manter a concentração para poder crescer, virginiano. O céu pede mais atenção à sua atividade mental, evitando excessos.

Libra: busque ser claro nas suas intenções, mas não queira agradar todo mundo, libriano. O momento pede mais atenção às suas questões mais práticas.

Escorpião: concentre-se mais em você e nas suas necessidades emocionais, escorpiano. O céu pede mais cuidado com o seu bem-estar.

Sagitário: pense no futuro, mas tenha cuidado para não se exceder nas expectativas, sagitariano. É preciso saber agir na prática.

Capricórnio: faça as coisas de forma mais planejada, capricorniano. É preciso saber dosar criatividade e esforço.

Aquário: é hora de dar mais atenção às suas questões fundamentais, aquariano. Aprenda com a experiência e pense como aplicar tudo isso na prática.

Peixes: é hora de saber o que deve ou não ser dividido com as pessoas, pisciano. O céu pede para você ser compreensivo e ouvir bons conselhos.