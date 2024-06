Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, 17

Virginia Gaia 16/06/2024 - 22:56 Para compartilhar:

É segunda-feira, mas o céu já parece despejar um balde de água para que até os mais preguiçosos saiam da cama com força dramática! Neste 17 de junho, o dia historicamente dedicado à Lua, desde os tempos da Babilônia, o astral ganha ares cancerianos, signo zodiacal que é casa simbólica da patrona das marés.

Mas ainda não é a Lua Crescente que adentra no signo de Câncer. Na verdade, a rainha da noite avança pelas águas turvas do signo de Escorpião. Quem ingressa nas águas cancerianas é a dupla formada por Mercúrio, o mensageiro dos deuses, e Vênus, o planeta patrono do amor e dos relacionamentos. Com isso, o clima geral já começa a ganhar contornos mais emotivos, abrindo alas para que, no próximo dia 20, seja a vez do Sol adentrar no signo das águas cardeais.

A classificação de “Cardeal”, na metafísica astrológica, é dada aos signos que marcam o início das estações climáticas. Assim, a porção do céu que equivale ao signo de Câncer faz referência ao ponto do céu onde o elemento Água tem mais movimento. Por isso, diz-se que o simbolismo canceriano é tão cheio de questões emocionais ligadas às origens, à família e ao passado.

Para além do simbolismo astrológico e sua relação com as emoções, a água é mesmo fundamental à vida. Não à toa que, na busca por vida em outros planetas, um dos itens rastreados em exoplanetas é a presença de água em estado líquido. Aqui na Terra, a hipótese mais provável para o início da vida é a de que a combinação de calor e eletricidade no fundo dos oceanos, em meio a formações vulcânicas chamadas de fontes hidrotermais, tenha constituído o caldo fundamental para que compostos orgânicos pudessem se organizar.

Embora o que tenha induzido esse material orgânico a tornar-se um ser vivo e o que marque exatamente essa virada da química para a biologia ainda permaneça um mistério, uma coisa é fato: a água é o solvente universal que dá vida. Então, em um nível simbólico, já que a temporada das águas mais movimentadas do zodíaco começa a ganhar forma, pergunte-se: o que nutre você? O que dá vida à sua vida? É para agarrar-se nisso e seguir em frente!

Observe: com mais de 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Bem na divisa entre a Constelação de Virgem e a Constelação de Libra, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até quase às 3h30 da manhã da terça-feira, dia 18. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Nusakan, a estrela Beta da Constelação de Corona Borealis (“A Coroa do Norte”).

Áries: o céu está cheio de profundidade para você, ariano. Esteja aberto às mudanças e viradas de direção, buscando adaptar-se.

Touro: faça as coisas em parceria, taurino. Procure ouvir mais para depois ser mais diplomático com as pessoas.

Gêmeos: coloque a mão na massa, geminiano. A semana começa agitada para você, então siga em frente.

Câncer: você está inspirado e criativo, canceriano. Aproveite para fazer algo novo, cuidando de você mesmo em meio à rotina corrida.

Leão: em meio à agenda agitada, é importante encontrar o seu ponto de equilíbrio interno, leonino. Esteja próximo às pessoas mais íntimas.

Virgem: preste atenção no entorno, virginiano. É preciso usar as palavras com sensibilidade, evitando os excessos.

Libra: é importante ter foco, libriano. Procure dar atenção às pessoas certas e também às situações mais produtivas.

Escorpião: você começa a semana inspirado, escorpiano. Esteja aberto às sugestões e não deixe de usar a sua intuição.

Sagitário: comece a semana pegando leve com você mesmo, sagitariano. Cuide da sua saúde em um nível amplo e evite o estresse.

Capricórnio: preste atenção nas pessoas no seu entorno, capricorniano. É preciso evitar as conversas e assuntos desnecessários.

Aquário: exerça a liderança de forma carismática, aquariano. Procure o seu desenvolvimento pessoal, investindo em planos de longo prazo.

Peixes: esteja firme em relação aos seus valores e crenças mais fundamentais, pisciano. No entanto, evite desgastes por conta de divergências de opiniões e pontos de vista.