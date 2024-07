Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, 15

Virginia Gaia 14/07/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Conhece aquela expressão popular que alerta sobre o risco de juntar a fome com a vontade de comer? Pois é, o primeiro dia útil da semana que marca a chegada à metade deste mês de julho se apresenta assim: com todos os ingredientes para uma mistura explosiva e, ao mesmo tempo, prazerosa. Nesta segunda-feira, dia 15, esteja aberto para grandes começos e, ao mesmo tempo, rupturas estrondosas!

Com a Lua Crescente avançando pelo profundo signo de Escorpião, o planeta mais aguerrido do céu, Marte, chega ao aspecto exato de uma conjunção com aquele que, na metafísica astrológica, é o mais punk dos gigantes gasosos: Urano. E tem ainda mais um detalhe, pequeno porém monstruoso, de que esse encontro explosivo flerta em um aspecto bastante fluido, chamado de trígono, com o patrono do submundo, Plutão.

Em uma linguagem bem urbana e moderna, pode-se dizer que esse é o contexto astrológico mais underground dos últimos tempos. O termo, que tem origem na cultura contemporânea, surgiu em meados da década de 60, em plena era da contracultura. “Underground”, que significa “subterrâneo”, em inglês, faz referência aos movimentos musicais e comportamentais que emergiram dos bares e casas noturnas que funcionam em porões ou locais de difícil acesso.

Assim foi com os hippies, depois com os punks, os góticos, os grunges, os clubbers e assim por diante. Na era das redes sociais, houve quem comparasse esses fenômenos emergentes com a ascensão de influenciadores e youtubers nas mais diversas áreas. Então, talvez a versão contemporânea desses movimentos esteja presente em uma geração cada vez mais conectada e engajada social e politicamente, para bem ou para mal.

Por isso, comece a semana olhando para o que pode existir de mais alternativo dentro de você. Rejeite rótulos e encontre o seu caminho. Só não vale direcionar esse espírito guerreiro que paira no ar em forma de ansiedade. Ou pior: acabar entrando no clima de truculência e agressividade. Então, aproveite o lado mais luminoso desse aspecto tão poderoso para se perguntar: o que posso fazer hoje para melhorar a vida de quem está à minha volta? Questionar-se sobre a sua capacidade de impactar positivamente a sociedade é a virtude dos que são realmente fortes.

Observe: com quase 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite poderá ser vista em meio à Constelação de Libra, ao lado de Zubenelgenubi, a estrela Alfa desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia promete reviravoltas e está cheio de energia, ariano. Só tenha cuidado para não acabar falando demais.

Touro: é hora de compartilhar as coisas certas com as pessoas certas, taurino. Esteja preparado para surpresas em relação aos seus relacionamentos.

Gêmeos: prepare-se para um dia agitado, geminiano. Esteja pronto para ser criativo e improvisar.

Câncer: é importante saber usar o que você tem de melhor, canceriano. Esteja aberto a novas ideias.

Leão: honre as suas necessidades pessoais, leonino. É fundamental fazer tudo o que precisa ser feito, mas sem perder a conexão com o que é mais importante.

Virgem: mantenha o foco nas suas questões e não perca os seus objetivos de vista, virginiano Ouça mais e fale menos.

Libra: organize as suas finanças, libriano. O céu pede mais atenção às suas questões materiais e aos seus recursos.

Escorpião: use a sua intuição para romper com limites indesejados, escorpiano. É fundamental que você encontre o seu caminho.

Sagitário: olhe para dentro e não deixe de cuidar do seu bem-estar, sagitariano. O céu pede mais atenção com as suas questões sutis.

Capricórnio: é hora de se planejar, capricorniano. Só tenha cuidado com excesso de expectativa.

Aquário: seja diplomático ainda que você precise romper com algumas formalidades, aquariano. É hora de ousar, mas de maneira calculada.

Peixes: mantenha o foco no aprendizado e curta a sua trajetória, pisciano. É preciso buscar mais significado nas suas ações.