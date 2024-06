Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta segunda, 10

Virginia Gaia 09/06/2024 - 23:32 Para compartilhar:

É tempo de se expressar! Nesta segunda-feira, dia 10, o céu pede mais autenticidade. O quanto você tem tido espaço para ser você mesmo por onde passa? E o quanto tem encontrado acolhimento para manifestar a sua visão de mundo? Neste primeiro dia útil da semana, o céu não perdoa quem quer posar para sair bonito na foto e, depois, não honrar com o que se propôs a ser e fazer.

Com a Lua Nova recebendo cada vez mais luz do Sol, a rainha da noite avança pelo signo de Leão, evocando as ações nobres e verdadeiras. Por isso, não adianta sair fazendo caras e bocas por aí sem que haja consistência de ação. Até porque o astro-rei está abraçado ao comunicativo Mercúrio e ao belo planeta Vênus, evocando manifestações reais e autênticas de si mesmo para o mundo.

E, como esse encontro acontece no signo do aprendizado e das trocas intelectuais, Gêmeos, é preciso então ser mais verdadeiro com as pessoas. Com isso, quem fica em baixa são os que querem impressionar. Sabe aqueles indivíduos que adoram usar frases de efeito, contar vantagem ou dizer determinadas coisas só para causar? Pois é, ficará fácil de identificar essas figurinhas tão comuns no cotidiano.

Por isso, esteja atento! Aliás, tentar forçar a barra para qualquer coisa por esses dias é uma atividade de alto risco! O guerreiro planeta Marte, recém-ingressado no signo de Touro, já está engatando uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, na metafísica astrológica – com o poderoso Plutão, no signo de Aquário. Além de deixar os ânimos mais exaltados, esse aspecto pode revelar segredos e temas ocultos, promovendo transformações profundas.

Então, é sempre válido lembrar que ainda não inventaram uma fórmula melhor para a felicidade do que encontrar um espaço viável para ser você mesmo. E isso tudo sem ofuscar quem está ao redor. Lembre-se das estrelas: elas dividem o céu, lado a lado, mas cada uma brilha como um Sol para os planetas que estão à sua volta!

Observe: com aproximadamente 20% do corpo iluminado, a Lua Nova ficará visível a Oeste, do pôr do Sol e até quase às 21h30. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite estará ao lado de Acubens, a estrela Alfa do caranguejo celeste, chegando também à mesma longitude de Dubhe, a estrela Alfa da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: fale o que pensa, mas tenha cuidado com possíveis irritações, ariano. É preciso ser firme, mas manter o bom humor.

Touro: dê atenção às suas questões internas, taurino. A semana está só começando e então é preciso poupar as energias.

Gêmeos: você está com a mente acelerada e cheio de ideias, geminiano. Procure então organizar os pensamentos e manter o foco.

Câncer: organize as prioridades e faça acontecer, canceriano. O céu pede mais atenção ao que é fundamental para você.

Leão: cuide de você e comece a semana com a autoestima elevada, leonino. É hora de se encher de energia e ser espontâneo.

Virgem: pegue leve neste primeiro dia útil da semana, virginiano. É preciso estar com a mente equilibrada e o sono em dia.

Libra: esteja nos ambientes com as mais diversas pessoas, mas preste atenção em quem é quem, libriano. O céu pede mais interatividade, mas sem muita exposição.

Escorpião: é hora de você investir no trabalho e dar um gás nos seus planos e projetos de longo prazo, escorpiano. O momento pede mais planejamento.

Sagitário: entenda as suas necessidades e saiba ouvir bons conselhos, sagitariano. O céu estimula as conversas produtivas.

Capricórnio: você começa a semana cheio de profundidade, capricorniano. Procure estar mais próximo de quem você pode confiar de verdade.

Aquário: ouça mais as pessoas e invista em boas parcerias, aquariano. O momento favorece os seus relacionamentos.

Peixes: mantenha o foco e tenha um dia produtivo, pisciano. O céu pede mais concentração para poder trabalhar bem e em equipe.