Horóscopo do dia: veja as previsões para o seu signo nesta quinta, dia 3

É quinta-feira, dia do grandioso Júpiter, de acordo com a astrologia dos antigos magos caldeus, que viviam na Mesopotâmia. Neste 3 de outubro de 2024, em meio ao ambiente urbano das grandes cidades, o penúltimo dia útil desta semana cheia de destaques na metafísica celeste pode amanhecer em clima de ressaca.

Com a Lua Nova avançando gradualmente pelo signo de Libra, o dia seguinte ao Eclipse Solar Anular requer sabedoria para esperar o momento certo para agir. Porque não adianta sucumbir à ansiedade e querer fazer tudo ao mesmo tempo, já que a rainha na noite, depois de eclipsar o Sol, engata uma tensão com Marte, em Câncer. Por isso, é preciso tomar cuidado com o senso de emergência aguçado, o que pode dar a algumas situações ares mais dramáticos do que a realidade.

Por sorte, o nosso satélite natural também forma um aspecto fluído com Júpiter, no signo de Gêmeos. Além de patrono do dia da semana, já que é o regente de todas as quintas-feiras, o gigante gasoso é ainda o representante celeste do conhecimento, da sabedoria e até da fé. Por isso, se algo parecer se agigantar sem motivo, há de se ter em mente que a luz da razão é sempre a melhor conselheira.

Assim, fica mais fácil lidar com eventuais tropeços que a vida possa apresentar. E, de qualquer forma, para honrar a temporada do Sol libriano, é válido recorrer às pessoas que sabem o real valor das boas e velhas parcerias. Porque as soluções pensadas em conjunto têm muito mais chance de se mostrarem válidas do que as que surgem de uma mente solitária.

Afinal, é por meio da cooperação social que o ser humano vem se desenvolvendo ao longo da história, ainda que sempre existam os que optem por competir e rivalizar. Por isso, respire fundo e faça a sua parte: unir esforços é sempre uma forma de multiplicar resultados!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova cruza o céu, de Leste a Oeste, ao longo do dia. Dessa maneira, a rainha da noite estará a Oeste, em meio à Constelação de Virgem, pondo-se praticamente junto ao astro-rei. Vale, então, procurar por alguns dos planetas visíveis a olho nu. Saturno poderá ser visto próximo ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol e em meio à Constelação de Aquário, cruzando o céu em direção ao Oeste, até depois das 4h30 da manhã da sexta-feira, dia 4. Júpiter, por sua vez, ascende ao Leste pouco depois das 23h, em meio à Constelação de Touro, sendo depois ocultado pelo Sol, ao amanhecer.

Áries: faça as coisas em parceria e sabendo ouvir os outros, ariano. É preciso ter mais paciência com eventuais divergências.

Touro: evite a ansiedade, taurino. É preciso saber ouvir as pessoas no trabalho, evitando os diálogos confusos.

Gêmeos: seja criativo e pegue leve com as pessoas, geminiano. Só cuidado para não ser muito autocentrado.

Câncer: cuide da sua intimidade, canceriano. É fundamental estar de bem com você mesmo para agir com mais segurança

Leão: meça as suas palavras e evite mal entendidos, leonino. É preciso saber negociar e ser justo com as pessoas.

Virgem: mantenha o foco, virginiano. Evite perder tempo e energia com o que não agrega nada à sua vida.

Libra: cuide de você e mantenha a autoestima elevada, libriano. É importante tomar a iniciativa e não se intimidar por pouco.

Escorpião: procure dormir bem e mantenha a mente serena, escorpiano. O astral pede mais cuidado com a sua vida e saúde mental.

Sagitário: circule em diversos ambientes, mas saiba observar melhor as situações, sagitariano. É preciso medir suas ações diante do grupo.

Capricórnio: pense no longo prazo, capricorniano. É preciso saber liderar e mediar com sabedoria.

Aquário: evite se prender a ideias muito rígidas, aquariano. É preciso saber ouvir a voz da experiência.

Peixes: vença os seus medos, pisciano. O momento pede mais transformação interna e olhar para os seus valores essenciais.