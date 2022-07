Horóscopo do dia: saiba o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, 26

Colocar-se no lugar do outro, entendendo diferentes pontos de vista e necessidades, nos torna mais humanos. Muitas palavras contemplam esse conceito que pode se manifestar de diversas formas: alteridade, empatia, compaixão, compreensão, solidariedade, entre tantas. Em todos esses vocábulos, enxergamos um ombro amigo, algo que todo mundo já precisou um dia.







Nesta terça-feira, dia 26, o céu traz tensões para aqueles que se iludem ao achar que, nessa vida, nunca precisaremos de apoio. A Lua Minguante, já praticamente ocultada pela luz solar enquanto avança pelo emocional signo de Câncer, fica em harmonia com o impulsivo e guerreiro planeta Marte, ao passo em que também forma uma tensão com o compassivo Júpiter. Tudo isso depois da rainha da noite chegar a uma conjunção exata com o relacional planeta Vênus, também nas águas cancerianas.

Por sua vez, o planeta patrono da comunicação e do pensamento racional, Mercúrio, também engata – ainda nesta terça-feira – uma boa briga com Júpiter, tornando as palavras duras mais fáceis de sair. Por isso, vale a dica: respire fundo antes de falar e, especialmente, antes de julgar. Pois, uma coisa que não podemos esquecer é que o gigante gasoso do Sistema Solar, pelo olhar simbólico da astrologia, representa também a justiça.

Aliás, ao pensarmos em tudo o que a palavra justiça remete, devemos lembrar que toda falta de empatia acaba gerando uma injustiça. E que toda vez que uma injustiça é detectada, a solidariedade surge – ou ao menos deveria surgir – como remédio para nossas dores. Quando sentimos que não estamos sozinhos, as coisas ficam mais leves. E quando percebemos que é possível apoiar alguém, somos tomados pela sensação de ser útil, o que sempre faz bem.

Então, aproveite essa Lua Minguante canceriana para aprimorar a forma como você oferece um bom colo de mãe. Daí, com a Lua Nova leonina, na próxima quinta-feira, dia 28, será a hora de rugir cheio de orgulho por poder oferecer o que de mais nobre temos nessa vida: o coração!

Observe: praticamente ocultada pela luz solar, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 6h da manhã, já na quarta-feira, dia 27. A rainha da noite virá logo depois do planeta Vênus, que chegará ao céu pouco antes das 5h30. Tanto Vênus quanto a Lua estarão em meio à Constelação de Gêmeos, ficando pouco tempo visíveis, pois logo serão ocultados pelo brilho do Sol, ao amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries: diminua o ritmo, ariano. É preciso dar prioridade às suas questões íntimas, então não deixe de dar prioridade aos temas familiares e emocionais.

Touro: você está ainda mais emotivo, taurino. Converse com as pessoas à sua volta dando atenção aos detalhes.

Gêmeos: cuidado com gastos desnecessários, geminiano. É importante que você evite acabar gastando por impulso.

Câncer: use o seu carisma e magnetismo pessoal para oferecer ajuda, canceriano. É hora também de se cuidar, eliminando pensamentos tóxicos.

Leão: procure descansar a mente e dormir bem, leonino. É fundamental que você cuide do seu bem estar em um sentido amplo.

Virgem: não dê importância ao que falam dos outros, virginiano. É importante evitar julgamentos e fofocas.

Libra: exerça a liderança com sabedoria, libriano. É hora de manifestar o seu carisma natural e incentivar as trocas emocionais saudáveis.

Escorpião: você está bastante reflexivo e filosófico, escorpiano. Aproveite o momento também para expandir conhecimentos e investir na espiritualidade.

Sagitário: cuidado com os radicalismos, sagitariano. É fundamental que você evite decisões drásticas e impensadas.

Capricórnio: pratique a empatia e seja compassivo, capricorniano. É importante que você saiba ouvir antes de falar.

Aquário: cuidado com a ansiedade para resolver questões cotidianas, aquariano. O momento pede mais atenção também ao clima no ambiente de trabalho.

Peixes: seja espontâneo, mas não force a barra, pisciano. É hora de pensar em você sem, no entanto, pecar pelo individualismo.