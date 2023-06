Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, 27

É o último dia da Lua Crescente no signo de Libra, o mais ponderado do zodíaco. Lembrando como as relações, não importa qual seja a sua natureza, são fundamentadas especialmente no diálogo, o nosso satélite natural forma um aspecto harmônico com Marte e Vênus, no signo de Leão. Com esse contexto celeste, nesta terça-feira, dia 27, o astral incentiva as conversas e os contatos interpessoais.

O que precisa ser dito? Para além das palavras, é preciso prestar atenção nos detalhes. Pois, como dizia o Pequeno Príncipe, personagem lendário de Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Sabe aquela força do que está impressa no corpo, na expressão não verbal e na forma sutil como tudo parece se conectar de alguma forma? Então, é por aí!

Até porque não podemos esquecer que estamos em tempos do Sol, nosso astro-rei, navegando pelas águas cancerianas, aquelas que estão nos oceanos e nos lembram da nossa origem. Dessa forma, esse embalo comunicativo irá desaguar, no dia seguinte, quarta-feira, 28, em um perfeito, profundo e emocional, triângulo entre a Lua, o Sol e o estruturado Saturno. Por isso, antes de mergulhar assim tão fundo, é preciso entender bem as segundas intenções do entorno.

Para a psicanálise, por exemplo, racionalizar as influências que formataram a maneira como se expressa afetos é fundamental no autoconhecimento e no desenvolvimento saudável do indivíduo. Pois tudo tem uma origem que remete aos estímulos recebidos do ambiente, especialmente dos pais, quando a estrutura da personalidade ainda estava em formação.

Assim, ao pensarmos no signo de Câncer como o território zodiacal da maternidade e das experiências infantis dos seres humanos, fica mais fácil entender a extensão dessa relação simbólica a todas as espécies. De uma forma ou de outra, toda a vida na Terra, em sua ampla variedade, resulta da evolução dos seres mais rudimentares que emergiram no fundo dos oceanos. E, mais uma vez, fica claro o motivo pelo qual a Lua, patrona das marés, é nossa grande mãe celeste.

A partir dessa reflexão, lembre-se de que, assim como os oceanos são nutridos continuamente por um ciclo da água em nosso planeta – que passa pela evaporação e pelas chuvas -, os seres humanos também são parte de um contexto. Por isso, nas sutilezas da alma e nas trocas entre as pessoas, estão os pontos chave para que possamos entender relações que existem, sempre, para que cada um possa evoluir, de dentro para fora!

Observe: passando da marca dos 60% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará bem alta no céu, ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase às 2h da manhã da quarta-feira, dia 28. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste ao lado de Spica, a brilhante estrela Alfa, desse conjunto estelar. Nesse período, o nosso satélite natural também se alinhará a Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (“O Boadeiro”).

Áries: seja racional e evite as conversas duras, ariano. É preciso ponderar palavras e decisões, até porque o céu favorece os bons acordos.

Touro: procure manter uma dieta equilibrada para ter ainda mais energia ao longo do dia, taurino. É preciso dosar as coisas para ser bastante produtivo.

Gêmeos: use bem o seu poder de persuasão apurado, geminiano. É importante que você saiba onde quer chegar para dar o foco adequado.

Câncer: cuide dos assuntos domésticos e familiares, canceriano. É preciso estar próximo de quem é mais importante para você.

Leão: cuidado com as palavras dramáticas e exageradas, leonino. É fundamental que você cuide dos seus contatos e module suas falas.

Virgem: concentre-se, virginiano. O dia promete ser bastante produtivo, abrindo espaço para novos negócios e oportunidades.





Libra: invista na sua saúde, bem-estar e cuidados pessoais, libriano. Aliás, não ignore os sinais no seu entorno para tomar a atitude certa.

Escorpião: o astral segue profundo para você, escorpiano. Preste atenção nos seus sonhos e nos sinais que o universo enviar.

Sagitário: invista na variedade de pessoas e experiências, mas sem perder o foco, sagitariano. É hora de você ouvir diversas vozes para poder tirar as suas conclusões.

Capricórnio: seja ambicioso, mas saiba fazer as coisas com estrutura, capricorniano. É fundamental buscar crescimento de maneira sustentada.

Aquário: busque ter certeza das coisas antes de fazer afirmações muito contundentes, aquariano. O céu pede mais profundidade na aplicação dos seus conhecimentos.

Peixes: preste atenção na sua intimidade e nos parceiros próximos, pisciano. É importante saber compartilhar o que é seu com as pessoas certas.

