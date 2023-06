Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, 13

Terça-feira, dia 13 de junho, é Dia de Santo Antônio para os devotos desse padroeiro dos relacionamentos que, diz a lenda, ajuda quem quer casar. Nesse embalo cheio de santos homenageados – em junho, ainda há datas para São João e São Pedro -, a Lua Minguante ingressa em Touro, signo cujo simbolismo está no cerne dessas tradições, por mais estranha que essa afirmação possa parecer.

Isso porque a raiz cultural das festas juninas é europeia. Claro que aqui a festa ganhou contornos regionais, com quitutes típicos da culinária da roça e música que remete à vida no interior. No entanto, as danças e o simbolismo da festa remetem ao calendário agrícola do Hemisfério Norte. E é nesse ponto que entra a astrologia.

No celeiro cultural greco-romano, de onde vem a astrologia ocidental que utilizamos, a passagem do Sol pelos signos de Touro e Gêmeos reflete o ápice da primavera e a transição para o verão. Lá, a natureza exuberante desta época do ano inspirou a semeadura e os cuidados para fertilizar a terra. E, como uma ajudinha dos deuses nunca é demais, muitos rituais dedicados à fertilidade eram celebrados. Dentre eles, o mais famoso era chamado Beltane, realizado em maio, no qual representava-se o casamento mágico entre as polaridades do masculino e do feminino.

Ao final de junho, pouco antes do solstício que marca o início do verão e, com ele, o ingresso do Sol no signo de Câncer, celebrava-se o Litha. Para homenagear o Sol, onipotente e onipresente nos dias mais quentes do ano, as fogueiras eram acesas, tudo com muitas danças circulares para felicitar o deus e a deusa em seu momento mais passional. E, mais uma vez, a união de opostos era representada por um casal de sacerdotes ordenados.

E foi assim que nasceram as tradições de celebrar os casamentos com fogueira. Depois da cristianização, esses hábitos cruzaram o oceano e então passamos a ter as noivas de maio e as festas juninas, com fogueira e casal caipira dançando quadrilha. Mas e a história de pedir marido ao Santo Antônio, de onde vem?

Bem, ainda que muita gente torça o nariz quando se fala em magia, vale lembrar que o paganismo dessa época era politeísta. Então, ao evocar os deuses da fertilidade, há quem fizesse seus pedidos. Daí foi só uma questão de mudar o nome do milagreiro: se, antes, era o deus ou a deusa da fertilidade, depois, passou a ser aquele santificado por sua habilidade de promover a reconciliação entre casais.

Assim, muda-se o local e a data, mas a ideia central se mantém. E é por isso que todo mundo precisa aprender a respeitar a fé do vizinho candomblecista, do colega de trabalho umbandista ou da amiga adepta da bruxaria. No fim, todo mundo gosta de pedir uma ajudinha ao fluxo do universo: entre o santo católico e o orixá, às vezes, é só uma questão de gosto e de identificação pessoal.

Observe: já com menos de 20% do corpo iluminado, Lua Minguante ascende, ao Leste, pouco antes das 3h30 da manhã da quarta-feira, dia 14. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará ao lado do brilhante planeta Júpiter, ficando visível até o amanhecer. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará alinhada da Hamal, a estrela Alfa que marca a cabeça do carneiro zodiacal, ficando também na mesma longitude de Schedir, a estrela Alfa da boreal Constelação de Cassiopeia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: mantenha o foco, ariano. É preciso cuidar bem das suas finanças e recursos, sabendo onde direcionar a sua energia de realização.

Touro: use bem a intuição, taurino. O céu também pede que você reforce a autoestima, cuidando melhor do seu corpo e visual.

Gêmeos: observe mais antes de agir, geminiano. É preciso estar atento às pessoas à sua volta, percebendo nas entrelinhas a melhor maneira de agir.

Câncer: o dia favorece os contatos e as amizades, canceriano. Só é importante tomar cuidado para que você não dê crédito demasiado às informações que chegam a você.

Leão: pense nos seus próximos passos, leonino. É importante ter foco na carreira, buscando oportunidades para demonstrar os seus talentos.





Virgem: invista no conhecimento e esteja aberto a rever pontos de vista, virginiano. O céu pede para você buscar novas inspirações.

Libra: se precisar abrir mão de alguma coisa para poder virar páginas, vá em frente, libriano. É preciso ter decisão.

Escorpião: troque com as pessoas e invista nas parcerias, escorpiano. É preciso saber atuar junto em conjunto.

Sagitário: tenha foco, sagitariano. É fundamental pensar em você e direcionar a sua energia para aquilo que você faz bem.

Capricórnio: invista na espontaneidade, capricorniano. É hora de você também dar o seu toque pessoal nas coisas, mas sem entrar em conflito com os outros.

Aquário: mesmo que o dia seja corrido, dê espaço para as pessoas de casa e os assuntos de família, aquariano. É hora de dar atenção aos mais íntimos.

Peixes: saiba direcionar a sua comunicação de maneira efetiva, pisciano. O céu pede para você organizar os pensamentos e falar de forma mais clara.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias