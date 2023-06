Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 26

Verdade seja dita: seja qual for a natureza ou o tipo do relacionamento, sinceridade é tudo! Dá para avançar qualquer envolvimento sem honestidade, transparência e franqueza? Nesta segunda-feira, dia 26, o céu pede ações íntegras e integrais, ditas pelo não dito ou declaradas com muito mais que palavras.

A Lua, nosso satélite natural e regente das emoções, chega ao aspecto exato onde formará um ângulo reto com o Sol, o astro-rei. Assim, a Lua Crescente marca a menor oscilação das marés, ao passo que sinaliza que, daqui para frente, as coisas se intensificarão gradualmente. Sob esse contexto, o mental planeta Mercúrio muda de signo, mergulhando nas movimentadas águas cancerianas.

Assim, o céu quer entender e regular as emoções. Não para trazer frieza – aliás, muito pelo contrário -, mas para incentivar o entendimento do que se sente, por que se sente e como se sente. E vale lembrar que, no signo de Câncer, Mercúrio nadará nos domínios zodiacais que tem a Lua como regente, enaltecendo o poder e o fascínio de mãe-bússola que a rainha da noite exerce sobre todos nós.

Vale lembrar que, ao olhar para o céu, desde os tempos mais remotos, projetamos sobre a patrona das marés a figura de genitora universal. Passados bilhões de anos desde a emergência da vida na Terra, fenômeno no qual comprovou-se que as marés têm papel fundamental, ainda olhamos com admiração para a beleza de nosso satélite natural, especialmente quando seu percentual de iluminação aumenta.

E é assim que Lua exerce o papel de patrona simbólica das emoções e do psiquismo, com sua natureza cíclica, lembrando que é preciso jogar luz ao que está no inconsciente, sempre. Não é à toa que a rainha da noite foi eleita para representar a natureza dos nossos sentimentos. Como as marés, seres humanos têm altos e baixos internos e comportamentos que, muitas vezes, se repetem como sinal de que algo precisa ser desvelado.

Por isso, vale lembrar da importância de buscar respostas internamente, evitando projetar nos outros aquilo que passa despercebido em nós mesmos. Então, vale aproveitar que o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, agora também estará nas águas cancerianas para ser mais sincero consigo e com os outros. Pois, na maior parte das vezes, quem acha que engana a todos acaba mesmo é sendo o rei maioral do autoengano.

Observe: com mais de 50% de iluminação, a Lua Crescente estará próxima ao ponto mais alto do céu, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste ao lado de Porrima e Vindemiatrix, as estrelas Gama e Epsilon, respectivamente, desse conjunto estelar. Ficando visível no céu até quase a 1h da madrugada da terça-feira, dia 27, o nosso satélite natural também estará, nesse meio tempo, alinhada a Algorab, a estrela Delta da Constelação do Corvo.

Áries: procure o equilíbrio e a ponderação, ariano. Aliás, evite conflitos com as pessoas nesse início de semana.

Touro: organize a agenda para começar o dia com tudo já preparado para a semana, taurino. É preciso ser produtivo.

Gêmeos: pegue leve com você e com as pessoas, geminiano. Você está cheio de energia, mas precisa controlar suas emoções.

Câncer: dê atenção aos seus sinais íntimos e respeite os seus limites, canceriano. É preciso ir com calma para aplicar bem a sua energia.

Leão: expresse-se, mas tenha calma ao concatenar as palavras, leonino. Você está cheio de vontade de falar o que pensa, mas precisa ir com cautela.

Virgem: invista o seu tempo e até o seu dinheiro no que realmente valer a pena, virginiano. É preciso ser econômico e produtivo até no âmbito afetivo.





Libra: comece a semana cuidando mais de você, canceriano. Capriche no visual, cuide do seu corpo e esteja aberto a novos planos.

Escorpião: a semana começa reflexiva e pode trazer revelações nos detalhes, escorpiano. Confie no seu sexto sentido.

Sagitário: seja simpático e acessível, sagitariano. É hora de você estar aberto às pessoas, mas sem se expor demais.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. O céu ajuda você a pensar na carreira, fomentando relacionamentos estratégicos com pessoas influentes.

Aquário: seja flexível com as ideias, aquariano. É preciso estar aberto ao que os outros têm a dizer e a ensinar para você.

Peixes: cuide do que é seu, gerindo bem as suas finanças, pisciano. Aliás, procure pensar no longo prazo, o que inclui planejar os investimentos.

