Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 14

Que tal acordar nesta segunda-feira, dia 14, e caprichar no visual para fazer jus à Lua Crescente no signo de Leão? Mesmo o início da semana sendo sempre um pouco preguiçoso, não deixe que nada abale a sua autoestima! Comece o dia com vontade de se cuidar, investir mais em você e brilhar!

Pois é preciso ter autoconfiança para conquistar espaços. Só cuidado, pois o astral também pode facilitar aquelas brigas de ego e disputas tão desnecessárias mas que, infelizmente, ainda se fazem presente na sociedade. Isso porque a nossa rainha da noite também estará em tensão com Urano, Marte e Vênus. Então, é hora de brilhar sem ofuscar!

Aliás, falando em brilho, acho que podemos pegar carona no simbolismo presente no céu e refletir: cada estrela tem o seu espaço. É verdade, pois as constelações que vemos aqui da Terra mostram as estrelas como se estivessem lado a lado, mas elas estão em diferentes pontos da Via Láctea. Assim como o nosso Sol, muitas delas têm planetas ou corpos celestes à sua volta, ocupando posições bem diferentes do que, olhando daqui, parece formar desenhos no céu.

Na verdade, o nosso Sol é bem modesto perto de algumas das estrelas que vemos brilhar como pequenos pontos que cintilam à noite. A hipergigante vermelha VY Canis Majoris, na Constelação do Cão Maior, por exemplo, é cerca de 2,1 mil vezes maior que o nosso astro-rei. Claro que, pela distância que está da Terra, ela é visualmente muito menor do que Sirius, a estrela Alfa dessa mesma constelação que, aliás, é a mais brilhante do nosso céu noturno.

Por isso que precisamos, sempre que pensarmos sobre o nosso lugar no universo, lembrarmos do quanto que brilho é um conceito bastante abstrato e relativo. Aliás, vale sempre a lição de que brilha mais aquele que não precisa ofuscar ninguém. Seja como uma estrela!

Observe: com mais de 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu, já mais próxima do horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, nos fazendo companhia no céu até pouco depois das 3h da manhã da terça-feira, dia 15, quando ficará abaixo do horizonte visível. O nosso satélite natural estará ao lado de Acubens, a estrela Alfa da Constelação de Câncer e que marca uma das patas desse caranguejo mítico, e na mesma longitude de Dubhe, a estrela Alfa da Constelação de Ursa Maior, e também de Kochab, a estrela Beta da Constelação de Ursa Menor. Essas duas últimas constelações, Ursa Maior e Ursa Menor, são de difícil visualização no Hemisfério Sul, especialmente nessa época do ano, uma vez que estão localizadas próximo ao Pólo Norte Celeste.

Áries: aproveite o dia cheio de energia e criatividade, ariano. Só cuidado para não acabar pecando pelo excesso de espontaneidade.

Touro: mesmo que a rotina esteja atribulada, não deixe de dedicar um tempo à família e aos temas domésticos, taurino. É hora de cuidar da intimidade.

Gêmeos: cuide da sua comunicação, geminiano. Evite também a dispersão e use o sexto sentido para escolher melhor as suas palavras.

Câncer: seja econômico, canceriano. É importante que você saiba onde investir o seu dinheiro. Aliás, o momento pede também senso de prioridade para o seu tempo e disposição.

Leão: aproveite o dia cheio de energia para cuidar de você e também expressar os seus sentimentos. Só cuidado para não parecer excessivamente individualista.

Virgem: busque o autoconhecimento, virginiano. Aliás, evite o excesso de exposição. O dia pede também mais cuidado com a sua espiritualidade.

Libra: invista nas boas companhias e seja mais seletivo, libriano. É importante que você cuide das suas questões fundamentais, pensando no futuro, ao lado de quem se importa.

Escorpião: assuma as responsabilidades sem, no entanto, se estressar com elas, escorpiano. Aproveite o dia para mostrar sua capacidade de liderança.

Sagitário: esteja aberto a novos conhecimentos e diferentes opiniões, sagitariano. É fundamental que você se informe para se manter atualizado.

Capricórnio: esteja aberto às mudanças, mas tenha por perto alguém para confiar, capricorniano. Não tenha medo também de tocar em temas sensíveis, desde que com cuidado.

Aquário: dê atenção às pessoas, aquariano, mas sem se irritar com facilidade. Ouça mais antes de falar por impulso e acabar se perdendo nas palavras.

Peixes: dê atenção à sua agenda e organização, pisciano. O dia pode trazer distrações, mas é importante ser produtivo. Cuide da alimentação.

