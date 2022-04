Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 11

É sempre bom lembrar: o Sol brilha para todos! Nesta segunda-feira, dia 11, o nosso astro-rei surge no horizonte para anunciar um novo amanhecer, que já começa exigindo brilho pessoal em prol da coletividade. Pois é com esse espírito de destacar-se individualmente, em comunhão com o todo, que o primeiro dia útil da semana dá as caras.

A Lua Crescente ganha corpo no mais nobre dos signos, Leão. Sob a beleza e a força desse signo que é símbolo da expressividade, a rainha da noite se associa ao espírito indomável do Sol ariano. É muita força em nome de ser e vencer. Contudo, é preciso respeitar os próprios limites, pois a Lua também forma aspectos tensos com Urano e Saturno, ambos planetas sociais.

Por isso, o astral pede espontaneidade na mesma medida em que cobra atenção ao entorno. Não é para menos: estamos na véspera da conjunção exata de Júpiter e Netuno, em Peixes, encontro que inspira a solvência de qualquer resquício de individualismo. Sim, é para crescer e aparecer, mas fazer isso tudo com carisma genuíno, lembrando que, mais legal do que ser feliz sozinho é poder celebrar com conjunto.

Aliás, o astral lembra de virtudes como a da generosidade, que não precisa de propaganda. É para fazer pelo próximo pela mais pura vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Não, não é assistencialismo e nem paternalismo: é a nobreza de perceber que vivemos sob a mesma atmosfera, em um planeta muitíssimo pequeno, mas que é o único possível nessa imensidão do cosmos.

Sim, o Sol brilha para todos, mas a sociedade nem sempre permite que todos brilhem da mesma forma. Mas quem é nobre de verdade sabe que outras estrelas brilham também e isso é melhor para todo o universo!

Observe: já com mais de 70% do corpo iluminado, a Lua estará na direção Leste logo depois do pôr do Sol e nos fará companhia até aproximadamente às 2h da manhã da terça-feira, dia 12, quando ficará abaixo do horizonte visível, no Oeste. A rainha da noite estará em meio à Constelação de Leão, ao lado de Ras Elased Australis e Ras Elased Borealis, as estrelas Epsilon e Mu, respectivamente, desse conjunto estelar. Nesse mesmo período, a Lua também estará na mesma longitude de Tania Australis e Tania Borealis, as estrelas Mu e Lambda, respectivamente, da Constelação de Ursa Maior.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: seja mais você, ariano. É hora de usar a sua criatividade e fazer as coisas do seu jeito, mas é preciso tomar cuidado para não esquecer dos outros.

Touro: esteja atento aos temas de casa e da família, taurino. Ainda que a semana comece muito corrida, é importante você dar atenção aos assuntos da intimidade.

Gêmeos: a mente está acelerada, geminiano. Use essa energia toda para aprender com os outros, mas evite a dispersão.

Câncer: tenha senso de prioridade, canceriano. É importante fazer cada coisa no seu momento para poder evitar desperdícios.

Leão: use bem a intuição ao longo do dia, leonino. Saiba manter bons diálogos sem ter a necessidade de agradar o tempo todo.

Virgem: o dia favorece a reflexão, virginiano. Evite o excesso de exposição e esteja atento ao seu sexto sentido.

Libra: saiba valorizar as pessoas certas e doar o seu tempo e atenção de maneira inteligente, libriano. Evite as pessoas que pedem demais e não retribuem.

Escorpião: é hora de crescer, mas pensar no longo prazo, escorpiano. Mostre o que você sabe fazer de melhor, exercendo a liderança com sabedoria.

Sagitário: esteja aberto a diferentes visões e opiniões, sagitariano. Invista nos estudos e nos temas do seu interesse.

Capricórnio: o dia pode trazer surpresas e mudanças, capricorniano. Adapte-se e siga em frente com toda a sua força.

Aquário: seja diplomático e compassivo, aquariano. É possível fazer boas alianças se você estiver aberto a ouvir.

Peixes: cuide da agenda e da rotina, pisciano. Separe um momento para se cuidar, mesmo que o dia seja muito corrido.

