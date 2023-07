Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, 10

Como definir este primeiro dia útil da semana, que chega com o planeta regente da ação ingressando no signo mais organizado e trabalhador do zodíaco? Pois é, esta segunda-feira, dia 10, parece que está mesmo decidida a eliminar toda a lista de tarefas pendentes, custe o que custar! Com o ingresso do energético Marte no signo de Virgem, o astral quer mesmo é eficiência.

Então, não adianta preparar aquela linda apresentação com o uso de palavras bonitas, carregadas no bom e velho jargão de quem pouco sabe, mas muito quer impressionar. Esqueça promessas milagrosas para “aproveitamento de sinergias”, que dizem “alavancar resultados” como ninguém, de forma a “startar” algo que dizem ser novo, mas só repete fórmulas bem batidas. O céu quer ver na prática!

Signo cujo simbolismo remete à colheita, Virgem é sistemático porque gosta de selecionar os melhores frutos. Mas isso não significa perder a saúde com atividades extenuantes. Aliás, muito pelo contrário: o puro suco do espírito virginiano é a produtividade e a praticidade. É para fazer bem feito, pois assim não tem retrabalho e tudo vai ao seu lugar, sem dor de cabeça. E o melhor: sem hora extra e sem desperdício.

Como Marte é apressado por natureza e guerreiro por vocação, essa passagem do planeta vermelho por esse signo Mutável do elemento Terra evoca a usabilidade. É para resolver de uma vez por todas, sem enrolação e de forma muito concreta. Então, eis aí uma excelente oportunidade para colocar em dia o que pode estar atrasado.

Só não pode alimentar o egoísmo ou inflar o ego. Mesmo sendo valente e inovador, Marte em Virgem gosta de fazer para servir com excelência, entregando resultados que sejam melhores para o maior número possível de pessoas. Pois não dá para ser útil se atender às necessidades apenas de uma minoria.

Aliás, outro recado bem marcial e bem virginiano: faça básico bem feito! É isso mesmo. Não adianta gourmetizar, colocar nomes bonitos para fazer propaganda vazia. Porque, no fim das contas, é aquele arroz e feijão que dá um bom caldo que acaba nutrindo a alma de verdade, com sabor de quero mais!

Observe: com pouco mais de 30% de iluminação, a Lua Minguante chega ao céu tarde, somente depois da 1h da madrugada da terça-feira, dia 11. Em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite estará alinhada a Sheratan, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao carneiro mítico. Gradualmente se aproximando ao planeta Júpiter, o nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Caph, a estrela Beta da boreal Constelação de Cassiopeia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: organize as finanças, ariano. É fundamental que você consiga começar a semana de maneira bem organizada, o que inclui os seus recursos naturais.

Touro: o dia promete bons insights e uma sensibilidade apurada, taurino. Procure cuidar de você para manter o humor em alta.

Gêmeos: comece a semana respeitando o seu ritmo, geminiano. É preciso dormir bem para estar com a mente equilibrada e a saúde mental em dia.

Câncer: abra-se para as atividades sociais, mas não perca o foco, canceriano. O céu pede para você estar com as mais variadas pessoas, mas fazendo o filtro sobre o que dá atenção.

Leão: pense no futuro e concentre-se nos seus projetos, taurino. É hora de olhar para as suas ambições de forma realista.

Virgem: o dia promete agitação, virginiano. Busque conhecer novas coisas, estando aberto a todo tipo de informação que possa agregar aos seus planos.





Libra: saiba lidar com questões sutis, libriano. O momento pede para você buscar aliar-se com as pessoas certas.

Escorpião: pondere as suas questões junto aos parceiros e pessoas que estão ao seu lado, escorpiano. É hora de você saber conversar e se equilibrar.

Sagitário: concentre-se no seu trabalho e rotina, sagitariano. É hora de você ter boas ideias e também ser produtivo.

Capricórnio: seja criativo e encontre novas soluções para antigos problemas, capricorniano. É hora de você dar o seu toque pessoal nas coisas.

Aquário: cultive a sua intimidade e dê espaço para as pessoas mais próximas se abrirem, aquariano. Seja empático e evite discussões em família.

Peixes: esteja atento à sua comunicação, pisciano. É hora de você perceber o outro e evitar falar demais.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias