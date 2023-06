Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, 29

Em meio ao mar de emoções que o céu está esses dias, nesta quinta-feira, dia 29, a Lua Crescente, no signo de Escorpião, engata uma tensão com os dois astros mais ligados ao tema dos relacionamentos, Marte e Vênus, ambos nos luminosos domínios leoninos. Deu medo só de pensar no que pode dar errado? Calma, que não há motivo para desespero.

Esse aspecto tenso é, na linguagem astrológica, o mesmo que um ângulo reto, ou seja, 90° de distância entre astros. Na prática, é como se os simbolismos atrelados aos diferentes corpos celestes se desafiassem mutuamente. Nesses testes, há sempre espaço para saídas vitoriosas, até porque esse tipo de interação sempre abre espaço, antes de qualquer coisa, para o aprimoramento pessoal.

Longe do determinismo, a astrologia é, sobretudo, uma metafísica que procura extrair do céu os sinais para a vida aqui na Terra. Assim, ela é feita muito mais de reflexão do que de cartas marcadas. E é por isso que, mesmo em meio a tensões astrológicas, é sempre possível encontrar soluções melhores, basta que se esteja aberto ao aprendizado.

Como a Lua rege as emoções e está de passagem pelas profundas águas escorpianas, o clima é de investigação interna e também de olhar aprimorado às questões íntimas, vencendo tabus. Ao se estranhar com Vênus, é como se a rainha da noite quisesse mais liberdade para despir o planeta patrono dos relacionamentos. É para deixar a vaidade de lado, abrindo o espaço para as revelações mais singulares. Depois, em sua disputa com Marte, o regente do desejo sexual, o nosso satélite natural também lembra que sensualidade não combina com egoísmo.

Por isso, ainda que haja alguma ansiedade no ar, dá para encontrar espaço para dar mais atenção ao outro, seduzindo pelas beiradas. Afinal, em tempos de Sol em Câncer, é importante amornar a alma para além do cobertor de orelha, dividindo a vida, a intimidade e até as carências com quem se ama.

Observe: com o percentual de iluminação acima de 80%, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até depois das 3h30 da manhã da sexta-feira, dia 30. Nas dependências da Constelação de Libra, a rainha da noite também ficará alinhada a Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens Caput (“A Cabeça da Serpente”), ao Norte.

Áries: cuidado com radicalismos, ariano. Você está cheio de força e de energia, então precisa ter serenidade para não acabar se chocando com as pessoas.

Touro: esteja mais aberto a ouvir as pessoas, taurino. É importante não querer impor somente as suas vontades.

Gêmeos: trabalhe bem e em equipe, geminiano. É preciso saber fazer as coisas em conjunto, sem querer se sobressair excessivamente.

Câncer: vá atrás do que você quer, mas cuidado para não ir com muita sede ao pote, canceriano. É preciso tomar cuidado com possíveis aproximações ansiosas.

Leão: evite falar demais em casa, tocando em temas sensíveis no ambiente familiar, leonino. O céu pede mais calma e tolerância.

Virgem: use a sua boa capacidade de observação para que você possa dar passos mais certeiros, virginiano. A sua mente está agitada e pode não ser boa conselheira.

Libra: cuidado com decisões precipitadas no campo das finanças, libriano. É preciso superar o apego.





Escorpião: procure cuidar melhor do seu corpo, escorpiano. É importante respeitar o próprio ritmo.

Sagitário: pratique meditação e mantenha a mente serena, sagitariano. É importante estar equilibrado para lidar com possíveis imprevistos.

Capricórnio: pense no futuro, mas evite o excesso e apego aos seus planos, capricorniano. É fundamental que você entenda o ritmo das coisas.

Aquário: exerça a liderança com sabedoria, aquariano. É importante tomar atitude, mas ser gentil ao mesmo tempo.

Peixes: invista na aquisição de conhecimento e ouça os mais velhos, pisciano. O céu pede para você buscar aprimoramento pessoal.

