Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para todo os signos nesta quarta, 3

Em toda mudança de ciclo, é preciso ter apoio. E essas pessoas que estão ao nosso lado nas grandes reviravoltas da vida são as mais marcantes, pois mostram o que temos de mais fundamental. Nesta quarta-feira, dia 3, o céu revela como que, na vida, somos fortemente influenciados por quem atraímos, da mesma forma que a gravidade faz com que tudo no universo esteja relacionado ao seu entorno.







Nada no cosmos está sozinho. Satélites naturais, como a Lua, orbitam planetas. Estes, por sua vez, giram em torno de estrelas massivas. Esses lindos pontos brilhantes que vemos no céu se reúnem em galáxias que são parte de estruturas ainda maiores: aglomerados e superaglomerados. Para organizar toda essa matéria que está cheia de energia, há muitas colisões, choques e eventos violentos.

Aliás, já são várias as observações astronômicas de que as fusões e colisões entre galáxias, um fenômeno relacionado à atração gravitacional que exercem entre si, acaba por gerar um aumento significativo na formação de novas estrelas. Isso mostra, mais uma vez, como que até nas estruturas mais colossais do universo o novo vem sempre depois do choque. Pois é, vivemos em um universo que se organiza por meio de revoluções!

Como então seria possível evoluir sem ter que romper estruturas? Na verdade, não é que rompemos estruturas, pois o que vivemos é a contínua construção do novo a partir do fim do velho. Por isso, é tudo uma questão de como encarar as mudanças e rupturas. E já que somos um universo dentro de nós mesmos, olhar o céu é o nosso mais acessível recurso para pensar o que estamos fazendo em meio à imensidão do cosmos.

Então, é preciso, antes de qualquer coisa, reconhecer cada etapa como um aprendizado. Nesta quarta-feira, o astral dá uma forcinha para quem quer pensar o que de novo precisa ser construído. Em meio ao contexto astrológico revolucionário desses dias – falei bastante sobre esse céu intenso nas colunas da segunda-feira e da terça-feira – a Lua Nova, no signo de Libra, fica em harmonia com Saturno, o patrono astrológico da estrutura e da disciplina. Porém, como tudo tem um preço, a rainha da noite engata um conflito com Vênus, o regente dos relacionamentos. É para estruturar o futuro, mesmo que isso custe o ato de deixar algumas pessoas para trás.

Mas, como o belo e brilhante Vênus ainda segue em harmonia com a tríade revolucionária composta por Marte, Urano e Nodo Norte, fica o recado de que a rebeldia ainda vale mais à pena. Ao pensar na vida e olhar para o céu, lembre-se das galáxias: una-se com quem ajuda a gerar novas estrelas!

Observe: com pouco mais de 30% do corpo iluminado, a Lua Nova poderá ser vista a Oeste, desde o pôr do Sol até às 23h, aproximadamente, quando ficará abaixo do horizonte. Em meio à Constelação de Virgem, ela estará ao lado de Spica, a azulada estrela Alfa que marca a espiga na mão da virgem retratada nesse conjunto estelar. E não é só: na mesma longitude do nosso satélite natural, também estará, ao Norte, Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (o boiadeiro), e ainda Foramen, nome popular dado ao sistema estelar Eta Carinae, na Constelação de Carina, ao Sul.

Áries: priorize o equilíbrio, ariano. O dia promete ser agitado, mas é preciso manter a serenidade para dialogar.

Touro: dê atenção à sua rotina e saúde, taurino. É importante manter a alimentação e mente equilibradas.

Gêmeos: seja independente, mas tenha cuidado para não acabar esquecendo das pessoas à sua volta, geminiano. Use o seu carisma para envolver os outros.

Câncer: procure manter um ambiente leve nos temas familiares, canceriano. Não esqueça de acolher quem é mais próximo e íntimo.

Leão: aproveite o dia para trocar ideias, fazer contatos e ampliar horizontes, leonino. Porém, é fundamental que você mantenha o foco.

Virgem: invista no que é importante para você nesse momento, virginiano. É hora de organizar recursos e finanças.

Libra: cuide de você e use a intuição a seu favor, libriano. É importante cuidar do corpo e das emoções para manter a disposição em alta.

Escorpião: procure dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos, escorpiano. Evite a ansiedade, cuidando do seu bem-estar emocional.

Sagitário: preste atenção nas pessoas à sua volta, sagitariano. É importante conversar com as pessoas e com os amigos em geral, fazendo um filtro das informações que chegam até você.

Capricórnio: invista no futuro, capricorniano. É hora de pensar nos seus projetos com firmeza, só evitando a inflexibilidade ao lidar com as pessoas.

Aquário: os estudos e as atividades intelectuais estão favorecidas, aquariano. Aliás, o momento também favorece uma grande reflexão sobre a fé.

Peixes: os temas ocultos e até os relacionados à sexualidade estão em alta, pisciano. Preserve as suas relações mais íntimas, investindo em interesses compartilhados.